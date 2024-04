Nogometaši PSG so imeli v 31. krogu priložnost, da potrdijo tretji zaporedni in skupno 12. naslov prvaka francoskega prvaka, a bi za to potrebovali zmago proti ekipi Le Havre, ki jo vodi Luka Elsner. Njegova zasedba je na koncu remizirala s pariškim velikanom s 3:3, prišla do pomembne točke v boju za obstanek, z remijem pa tudi prestavila slavje v francoski prestolnici vsaj za teden dni.