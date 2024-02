Znan je prvi polfinalist, Katanec bo lovil podvig v soboto

Kot prvi so se v polfinale azijskega prvenstva uvrstili nogometaši Jordanije. Z 1:0 so ugnali Tadžikistan, zmagovalca pa je odločil avtogol. Danes se bosta za preboj med najboljše štiri udarili še redni udeleženki svetovnega prvenstva, Južna Koreja in Avstralija. V soboto bo skušal gostiteljem in branilcem naslova Katarju prekrižati načrte Uzbekistan, ki ga vodi selektor strateg Srečko Katanec.