Jug ostaja: Ko si igralec želi ostati v klubu, je to enostavno

"Dogovor je bil hiter, podpisali smo do 2026. Ko si igralec želi ostati v klubu, je to enostavno. Zelo sem vesel, da sem lahko tudi v prihodnje del te zgodbe. Res je, da nismo zaključili leta, kot bi si vsi skupaj želeli, a vidim, da ekipa ima potencial. Verjamem, da nas čaka lepše nadaljevanje skupne zgodbe v novem letu," je ob podaljšanju pogodbe povedal Ažbe Jug.

Poteza za stabilnost med vratnicama: Ažbe Jug podaljšal pogodbo do leta 2026.



"V teh treh letih sem ogromno doživel, menjali so se trenerji, nihali smo pri rezultatih. Po prejšnjem obdobju, ki je zaznamovalo klub, je bilo pričakovati določen padec, saj je prišlo do sprememb na različnih ravneh. Težko je stopiti v velike čevlje, kot so bili prej. A je spodbudno, da se nakazuje dobra smer. Seveda pa je potrebnega precej časa za prilagajanje in sprejemanje navad, zahtev. Vsak, ki pride v Maribor, se mora zavedati, za kakšen klub igra in to tudi pokazati na igrišču," je še dodal stari in novi vratar vijoličastih.

