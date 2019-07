Avtogol, zaradi katerega je umrla kolumbijska nogometna legenda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes mineva natanko 25 let od tragične smrti kolumbijske nogometne legende Andresa Escobarja, ki je 22. junija 1994 na tekmi svetovnega prvenstva proti reprezentanci ZDA zabil avtogol. Nenamerno potezo pred lastnim golom je deset dni pozneje plačal z življenjem.

Andresa Escobarja, tedanjega kapetana Kolumbije, so 2. julija leta 1994 ustrelili člani kolumbijskega podzemlja.

Neposreden povod za krvav obračun kolumbijskega kriminalnega podzemlja je bil avtogol Escobarja na tekmi svetovnega prvenstva, ki je dokončno zapečatil usodo tedaj izjemno močne kolumbijske ekipe.

Ta je pred turnirjem veljala za eno od favoritinj za naslov prvaka in tudi v skupini A v družbi Romunije, ZDA in Švice. Nadarjena generacija nogometašev z zvezdniki Carlosom Valderramo, Escobarjem, Faustinom Asprillo in Freddyjem Rinconom je poskrbela za veliko evforijo v Kolumbiji.

Grožnje mafijskega podzemlja

A razpletlo se je drugače, Kolumbijci so izpadli, že po prvem porazu z Romunijo z 1:3 so začeli dobivati grožnje mafijskega podzemlja, ki je pri stavah izgubilo veliko denarja. Grožnje in pritiski so pustili posledice, na tekmi z ZDA pa je nesrečni Escobar žogo v 35. minuti poslal v lastno mrežo.

Kolumbija je izgubila z 1:2 (za Američane je zadel še Earnie Stewart v 52., za Kolumbijce pa Adolfo Valencia v 90. minuti), po hitri vrnitvi v domovino pa so nogometaše opozarjali, da bo predvsem za Escobarja zelo nevarno.

Veselje ameriških nogometašev ob Escobarjevem avtogolu Foto: Reuters

Javno opravičilo

Nogometaš ni hotel poslušati opozoril, da naj se ne izpostavlja, čeprav se je po prihodu v domovino opravičil v pogovoru za televizijo. "Navijačem želim pogledati v obraz," je takrat dejal.

Po sporu pred nekim nočnim klubom so Escobarja ustrelili v njegovem avtomobilu. Njegova smrt je pomenila začetek konca kolumbijskega nogometa oziroma njegove zlate dobe sredi devetdesetih.

Reprezentanca se je še uvrstila na naslednje SP leta 1998, po zamenjavi generacij in predvsem po zlomu kriminalnega vpliva, ki je nogometu prinašal veliko sredstev, pa je Kolumbija za dolgih 16 let izginila s svetovnega nogometnega zemljevida. Delna izjema je bila edini južnoameriški naslov Kolumbijcev do zdaj leta 2001.

Za napako se je opravičil na javni televiziji. Foto: Getty Images

Kolumbijska krivulja spet v vzponu, a ne na letošnjem prvenstvu

V zadnjih letih pa je Kolumbija z novimi zvezdniki, kot so James Rodriguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado in drugi, spet ujela priključek s svetom ter se prebila na SP 2014 in 2018, kjer je tekmovanje kljub za mnoge višjim pričakovanjem končala v četrtfinalu oziroma osmini finala.

Velja pa omeniti, da ji tudi letos ni šlo vse po načrtih na južnoameriškem prvenstvu. Znova je bila med glavnimi favoriti, zanesljivo slavila v skupini z Argentino, Paragvajem in Katarjem, v četrtfinalu pa izpadla proti branilcu naslova Čilu po enajstmetrovkah. Pri vsem tem ni prejela niti enega zadetka.

