Oblakovemu zvezdniškemu prijatelju ne gre v glavo, kako ga je lahko Barcelona tako prizadela

Danes se bosta v prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Bukarešti udarila Atletico Madrid in Chelsea. Pri vodilnem španskem prvoligašu, ki je v zadnjih tednih zapravil nekaj prednosti pred Realom in Barcelono, bo poleg slovenskega vratarja Jana Oblaka pod posebnim drobnogledom najboljši strelec Luis Suarez, Londončani pa bodo skušali nadaljevati niz neporaženosti, odkar je modre prevzel Nemec Thomas Tuchel.

Obračun med Atleticom in Chelseajem, ki bo zaradi koronskih omejitev potekal na praznem stadionu Arena Nationala v romunskem glavnem mestu, predstavlja enega izmed vrhuncev osmine finala lige prvakov.

Slovenski vratar Jan Oblak ima v sezoni 2020/21 priložnost, da osvoji kar dve lovoriki, katerih še ni osvojil v bogati karieri. Lahko postane španski prvak, Atletico se je nazadnje na najvišjo stopničko la lige povzpel leta 2014, hkrati pa lahko tudi osvojil ligo prvakov. Ko se je nazadnje v Evropi meril z angleškim klubom, je navdušil. Na Anfieldu je zbral kar 9 obramb in pomagal Atleticu, da je izločil takrat še kako vroči Liverpool, s tem pa mu tudi preprečil, da bi ubranil evropsko krono. Zdaj bo skušal prekrižati načrte še Chelseaju, ki se je v zadnjih letih večkrat zanimal za prihod Škofjeločana, nato pa lani privabil v svoje vrste Senegalca Edouarda Mendyja, ki je zadovoljil do te mere, da modri ne iščejo več novega čuvaja mreže.

Prednost Atletica kopni, Chelsea pod vodstvo Nemca nepremagljiv

Odkar vodi Chelsea Thomas Tuchel, bogati londonski klub še ni izgubil. Foto: Reuters Če je Atletico večji del sezone blestel, Oblak pa ni prejemal veliko zadetkov, so zadnji tedni prinesli določene spremembe. Izbranci Diega Simeoneja so na zadnjih štirih tekmah le enkrat zmagali, navijače pa lahko bolj skrbi podatek, kako ni Oblak že sedem tekem zapored ohranil mreže nedotaknjene. Če bi mu to uspelo v Bukarešti, bi bilo to imenitno izhodišče pred povratno tekmo. Da se Atletico srečuje s prvimi obronki krize v tej sezoni, je nakazal domači poraz v soboto, ko je Levante v Madridu osvojil vse tri točke (2:0), prednost Los Colchoneros pred Realom (tri točke s tekmo manj), pa tudi Barcelono (sedem točk), pa je nekoliko skopnela. Do konca prvenstva je sicer še 14 krogov.

Danes bi lahko imel Oblak najtežje delo z izkušenim francoskim napadalcem Olivierjem Giroudom, ki je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že pet zadetkov. Londončani jeseni v Evropi niso izgubili. Takrat jih je vodil še Frank Lampard, ki pa je moral pozneje zaradi slabših rezultatov v domačem prvenstvu predati trenersko žezlo Nemcu Thomasu Tuchlu. Šok-terapija je obrodila sadove, nekdanji trener Borussie Dortmund in PSG je prerodil modre, ki so pod njegovim vodstvom še neporaženi. Vknjižili so pet zmag in dva remija, v prvenstvu pa se povzpeli na peto mesto.

Suarez ni zadel vse od katastrofe proti Bayernu

V španskem prvenstvu zadeva Luis Suarez kot za stavo, v ligi prvakov pa v tej sezoni še ni zatresel mreže. Foto: Reuters Atletico bo tako skušal danes postati prvi klub, ki bi premagal Tuchlov Chelsea. V tej sezoni je v ligi prvakov pri rdeče-belih največ zadetkov dosegel mladi Portugalec Joao Felix, navijači pa ogromno pričakujejo tudi od izkušenega Luisa Suareza. Urugvajec v krstni sezoni, odkar nosi dres Atletica, blesti. V španskem prvenstvu je skupaj z dolgoletnim soigralcem pri Barceloni Lionelom Messijem najboljši strelec (16 zadetkov), precej slabše pa mu gre v Evropi. V tej sezoni še ni zadel v ligi prvakov. Nazadnje je v tem tekmovanju zatresel mrežo 14. avgusta 2020, ko je Bayern zmlel Barcelono (8:2) in ji prizadejal pravcato katastrofo. Katalonci se še dolgo niso pobrali po tem polomu.

Urugvajec je moč Bavarcev, od nedavno tudi svetovnih klubskih prvakov, kmalu po tem izkusil tudi v dresu Atletica. V evropski uverturi je izgubil v Münchnu z visokih 0:4. V skupini je nato z Atleticom vendarle prehitel Salzburg in moskovski Lokomotiv, si s tem zagotovil napredovanje med najboljših 16, Chelsea pa bo tako drugi evropski velikan, s katerim se bo spoprijel v tej evropski sezoni.

Najtežje mu je bilo, ko je moral to sporočiti otrokom

V dresu Barcelone je po številu zadetkov zaostajal le za Lionelom Messijem, ki po odločitvi Ronalda Koemana, da Urugvajca ne vidi v ekipi za to sezono ni skrival razočaranja. Foto: Reuters Pred srečanjem z Londončani je zelo odmeval intervju 34-letnega Južnoameričana za France Football, v katerem je razkril, kaj najbolj zameri Barceloni, pa tudi to, zakaj je izbral Atletico. ''Barcelona me je odpustila, najbolj pa me je zabolelo, ko so mi pojasnili, da sem prestar in da ne morem več igrati na najvišji ravni. Da zaradi tega več ne računajo na mene,'' se Suarez nerad spominja telefonskega klica, v katerem ga je trener Barcelone Ronald Koeman seznanil z odločitvijo, da ne računa nanj. Prepričan je, da bi si za vse, kar je dosegel v dresu Barcelone, zaslužil več spoštovanja. ''Če bi pri Barceloni igral slabo tri ali štiri sezone, potem bi razumel, da se me želijo znebiti. Tako pa sem še vsako sezono dosegel vsaj 20 zadetkov in kot strelec zaostajal le za Messijem,'' Barceloni očita pomanjkanje spoštovanja.

Najtežje mu je bilo, ko je moral odločitev, da zapušča Camp Nou, sporočiti otrokom. V Barceloni so živeli šest let, se zlili z okoljem, pridobili prijatelje. ''A zadevo je potrebno pogledati tudi s pozitivne plati. Tam, kjer me ljudje nimajo radi, nisem mogel biti srečen. Moja družina v Madridu čuti, da sem zdaj srečen. To je najbolj pomembno,'' je dejal in pojasnil, da je ponudbo Atletica izbral zaradi tega, ker ga doživlja kot ambiciozen klub in ker je po vseh teh letih pri Barceloni želel ostati v Španiji in dokazati, da je še vedno zmožen igrati na najvišji ravni. Danes ima priložnost, da to dokaže še v ligi prvakov, kjer ni Atletico izgubil domače tekme že skoraj štiri leta.