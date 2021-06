Rekorden nakup: Aston Villa plačala 50 milijonov evrov za Argentinca

Štirindvajsetletni Emiliano Buendia, ki je bil letos prvič poklican v člansko reprezentanco, a zanjo še ni zaigral, ima pa nekaj nastopov za mlajše reprezentance, je minulo sezono blestel pri Norwichu, s 15 goli in 16 asistencami je bil najzaslužnejši, da se je klub ekspresno vrnil med elito.

