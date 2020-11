Arsenal bo prvi angleški klub z navijači na stadionu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Londonski Arsenal bo prvi angleški prvoligaš, ki bo na uradni tekmi imel na stadionu gledalce po marčevskem zaprtju tribun zaradi pandemije novega koronavirusa. Londončani so namreč potrdili, da bo 3. decembra tekmo evropske lige proti dunajskemu Rapidu, katerega član je Dejan Petrovič, lahko obiskalo 2000 navijačev.

V Angliji bo 2. decembra prenehalo splošno popolno zaprtje zaradi novega koronavirusa, vrnili se bodo na regijski sistem in večina Anglije, vključno z Londonom, bo imela milejše protokole, kar bo dovoljevalo omejen obisk športnih prireditev.

V elitni angleški ligi pa bodo navijači lahko najprej obiskali obračun West Hama in Manchester Uniteda, ki bo 5. decembra. V tistem koncu tedna bodo lahko navijače imeli tudi Brighton, Chelsea, Tottenham, Liverpool in drugi, ki so v območjih z milejšimi ukrepi.

Marcelo Bielsa, trener Leedsa, ki ostaja pod najstrožjimi protokoli in ne bo smel spustiti navijačev na stadion, pravi, da je nepošteno, da bodo nekateri lahko imeli podporo na stadionu, drugi pa ne.