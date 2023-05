Anglijo zamenjal za ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletni Balogun je bil rojen v New Yorku, pri dveh letih pa se preselil v Anglijo. Tako je tam igral tudi za angleško vrsto do 21 let, po novem pa si je za svojo člansko reprezentanco izbral ZDA.

Balogun, ki bi zaradi staršev lahko izbral tudi Nigerijo, je član londonskega Arsenala, a je trenutno posojen francoskemu prvoligašu Reimsu, kjer je v tej sezoni močno opozoril nase. Doslej je dosegel 19 zadetkov, s čimer si deli peto mesto v ligi.

Preberite še: