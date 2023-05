Za finale nogometne lige prvakinj pokupili vse vstopnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eindhoven bo 3. junija prizorišče letošnjega finala nogometne lige prvakinj, v katerem se bodo za naslov pomerile nogometašice španske Barcelone in nemškega Wolfsburga. Že zdaj je jasno, da bo finale postavil nov mejnik. Tekma bo potekala pred največjim številom gledalcev v ligi prvakinj doslej, so sporočili iz nizozemske nogometne zveze (KNVB).

Skupaj si bo finalni obračun za naslov ogledalo 34.120 ljudi, ki bodo na tribunah stadiona Philips.

Doslej še za nobeno od prejšnjih izvedb finala lige prvakinj v nogometu niso razprodali vseh vstopnic, ki so bile na voljo. Povprečno si je zadnjih deset izvedb teh obračunov ogledalo po 18.900 gledalcev, leta 2020 pa gledalcev zaradi takrat veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa ni bilo.

Trener Wolfsburga Tommy Stroot je novico o razprodanem finalu komentiral z besedami, da kaže na "velik in hiter napredek ženskega nogometa". Predlagal je, da bi prihodnje finalne obračune igrali na stadionih z večjo kapaciteto.

Da je to smiselno, potrjuje tudi obisk letošnjih polfinalnih tekem lige prvakinj, ko si je tekmo med Barcelono in Chelseajem na Camp Nouu ogledalo 72.262 gledalcev, med Wolfsburgom in Arsenalom na londonskem stadionu Emirates pa 60.063 ljubiteljev nogometa.

Rekord obiskanosti ženske nogometne tekme je "padel" v nedeljo na Wembleyju, kjer je 77.390 nogometnih navdušencev spremljalo finale pokala FA, v katerem so nogometašice Chelseaja premagale Manchester United z 1:0.

