Novi/stari prvak proti ekipi, ki jim je pomagala do naslova

Manchester City ima pred zadnjim 38. krogom angleške premier lige sedem točk prednosti pred drugim Arsenalom. Pa imajo sinjemodri še tekmo manj. To igrajo v sredo zvečer, ko gostujejo na južni angleški obali v Brightonu. Ta je Cityju še olajšal delo, saj je pred desetimi dnevi s 3:0 premagal topničarje in londonskemu klubu zaprl vrata do tako želene lovorike, ki je nimajo že od leta 2004. Brighton je to sezono prijetno presenetil, saj so na šestem mestu, ki jim prinaša evropsko ligo. So tri točke pred sedmo Aston Villo.

V četrtek zvečer ob 21. uri bo odigrana še zadnja zaostala tekma prvenstva, ko četrti Manchester United gosti šele 12. Chelsea. Rdeči vragi si že z remijem lahko zagotovijo najmanj četrto mesto in z njim kvalifikacije za ligo prvakov. S tekmo več imajo namreč tri točke prednosti pred petim Liverpoolom.

Angleško prvenstvo, zaostali tekmi 32. kroga:

Sreda, 24. maj:

Četrtek, 25. maj: