V živo: Cardiff vrnil udarec Arsenalu

Na prvi tekmi četrtega kroga sta se srečala Leicester in Liverpool. Pri vodstvu Liverpoola z 2:0 je po veliki napaki prvi gol v dresu Redsov prejel Alisson Becker, ki je poleti za 75 milijonov okrepil lanske finaliste lige prvakov. A napaka ni bila usoda, Liverpool je na na koncu zmagal z 2:1. Za zmagovalno, ki ostaja neporažena, ekipo sta zadela Sadio Mane in Roberto Firmino, edini gol za lisjake je dosegel Rachid Ghezzal.

