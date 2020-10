Najboljši polčas Chelseaja v tej sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Chelseaja so v uvodni tekmi 4. kroga angleškega prvenstva v londonskem obračunu premagali Crystal Palace s 4:0. Vse zadetke so dosegli v drugem polčasu. Stoodstotni Everton bo danes gostil Brighton, Manchester City pa se bo mudil pri drugoligaškemu prvaku Leedsu. V nedeljo bo zelo zanimivo na Old Traffordu, kjer bo gostoval Mourinhov Tottenham, razigrani Leicester City se pripravlja na dvoboj z West Hamom, branilec naslova Liverpoola pa se bo v zadnji tekmi kroga predstavil v Birminghamu.