Salah z mojstrovino zapečatil usodo Chelseaja, ne zaustavlja se niti Man City #video

V 34. krogu angleškega prvenstva je Manchester City pričakovano prišel do zmage na gostovanju pri Crystal Palacu. Veliki tekmec v boju za naslov prvaka Liverpool pa je prav tako v derbiju kroga odpravil Chelsea. Liverpool je v začetku drugega polčasa prek Maneja in Salaha v dveh minutah prišel do vodstva z 2:0, ki je bil tudi končnic izid. Manchester City s tekmo manj za vodilnim Liverpoolom zaostaja dve točki.

V derbiju kroga je Chelsea v prvem polčasu še držal stik z gostitelji iz Liverpoola, a je nato v začetku drugega četa Jürgena Kloppa hitro postavila stvari na svoje mesto. V 51. in 53. minuti sta zadela Sadio Mane in Mohamed Salah in pot do zmage je bila odprta, pa čeprav je Eden Hazard kmalu v nadaljevanju zadel vratnico.

UNREAL BY MO SALAH 🚀



WHAT A GOAL. pic.twitter.com/3CZn3ldNJV — VERSUS (@vsrsus) April 14, 2019

Angleško prvenstvo, 34. krog:

Lestvica: