V živo: Manchester City pri predzadnjih

Angleško prvenstvo, 30. krog

Na zadnji tekmi 30. kroga angleške nogometne lige vodilni Manchester City četrto zaporedno zmago lovi pri predzadnjem moštvu Stoke Cityju, ki je na zadnjih petih tekmah štirikrat remiziral in enkrat izgubil.

Obračun vezista West Ham Uniteda Marka Nobla in enega izmed navijačev v Londonu. Foto: Reuters

V nedeljo je Arsenal, ki je v četrtek po dolgem času navdušil in z 2:0 zmagal v gosteh pri Milanu v ligi Europa, zlahka s 3:0 premagal Watford. Tottenham, ki je med tednom nesrečno izpadel iz lige prvakov, je v gosteh pri Bournemouthu zmagal s 4:1. Manchester United je v soboto z dvema goloma Marcusa Rashforda premagal Liverpool z 2:1, a je derbi kroga zasenčilo dogajanje na Olimpijskem štadionu v Londonu, kjer je po novem porazu West Ham Uniteda prišlo do navijaških incidentov. Prvak Chelsea je z 2:1 premagal Crystal Palace.

West Ham United, ki se bori za obstanek, je v soboto izgubil še tretjo prvenstveno tekmo v nizu, potem ko ga je v Londonu s 3:0 premagal Burnley. Na tekmi na Olimpijskem štadionu je bilo zelo burno. Ko so gostje v 66. minuti zadeli za vodstvo z 2:0, je namreč na zelenico vdrlo nekaj navijačev West Ham Uniteda.

Eden izmed njih je pristopil do vezista domačih Marka Nobla, ta pa je z njim obračunal in ga vrgel na tla. Tekma je bila nekaj časa celo prekinjena, a so jo nato le pripeljali h koncu.

Manchester United je na Old Traffordu z dvema goloma Marcusa Rashforda z 2:1 premagal Liverpool. Foto: Reuters

Marcus Rashford odločil derbi že po 24 minutah

Na derbiju na Old Traffordu je Manchester United, ki je nastopil brez poškodovanega Paula Pogbaja, dosegel pomembno zmago, s katero se je utrdil na drugem mestu, na katerem ima zdaj pred Liverpoolom pet točk prednosti. Obračun velikih tekmecev je že v prvi polovici prvega polčasa odločil angleški napadalec Marcus Rashford, ki je zabil oba gola za vodstvo z 2:0.

Gostje so gol za kanček upanja dosegli v 66. minuti, ko je z nespretnim posredovanjem za zelo atraktiven avtogol poskrbel domači branilec Eric Bailly, a je gostom za izenačenje zmanjkalo časa.