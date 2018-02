Po zanimivem vikendu v Angliji še polom Chelseaja proti Watfordu

Angleško prvenstvo, 26. krog

Na prvi sobotni tekmi 26. kroga angleške premier league sta se Burnley in Manchester City razšla z remijem (1:1). Vse oči pa so bile uprte v London, kjer je okrepljeni Arsenal na Emiratih s 5:1 razbil Everton z nekdanjim topničarjem Theom Walcottom na čelu. Domači so ekipo iz Liverpoola napadli z obema novincema, Pierrom-Emerickjem Aubameyangom in Henrikhom Mkhitaryanom. Prvi je zabil gol, drugi je pri treh sodeloval s podajami. Tri gole pa je zabil Aaron Ramsey. V drugem derbiju kroga sta se v nori tekmi pomerila Liverpool in Tottenham in se razšla z neodločenim izidom 2:2. V ponedeljek pa še polom Chelseaja.

Alexis Sanchez je v 68, minuti tekme s Huddersfieldom zapravil strel z bele točke, a prišel do odbite žoge in potrdil zmago Manchester Uniteda z 2:0. Foto: Reuters

Na Anifeldu je bilo nadvse vroče. Liverpool je gostil londonski Tottenham, ki je sredi tedna deklasiral nebogljeni Manchester United. Domači so že v tretji minuti z golom Mohameda Salaha šokirali goste, ki so nato izenačenje lovili vse do 80. minute, ko je gol dosegel rezervist Victor Wanyama in to vsega minuto po vstopu v igro. Tekma se je nato povsem razživela, Tottenham je imel v 85. minuti priložnost za vodstvo, a je Harry Kane strel z bele točke zapravi. Pet minut kasneje je Salah na drugi strani odgovoril z vodstvom domačih z 2:1, nato pa je sodnik piskal še eno najstrožjo kazen za Londončane. Kane je bil v drugo z enajstih metrov natančen, moštvi sta se razšli z neodločenim izidom 2:2.

Salah na lestvici najboljših strelcev angleškega prvenstva za Kanom zaostaja le še za en gol.

Arsenalovi okrepitvi sta se izkazali

Na sobotnem derbiju na londonskem Emiratesu ssta se izkazali zimski okrepitvi Arsenala Henrikh Mkhitaryan in Pierre-Emerick Aubameyang. Armenski vezist je pri zmagi Arsenala s 5:1 sodeloval s tremi podajami, gabonski napadalec pa je že na prvi tekmi v novem klubu zabil gol. Kar tri je dosegel Aaaron Ramsey, enega pa je dodal francoski branilec Laurent Koscielny.



Manchester United je v soboto z 2:0 premagal Huddersfield, gola sta dosegla Romel Lukaku in Alexis Sanchez. Ta je v 68. minuti tekme streljal z enajstih metrov, a preslabo, da bi premagal gostujočega vratarja Jonasa Lossla, vseeno pa je prišel do odbite žoge in postavil končni izid tekme.

V ponedeljek je v zadnji tekmi kroga Chelsea gostoval v Watfordu in doživel pravi polom. Londončani so izgubili z 1:4.

Lestvica: Manchester City 26 tekem – 69 točk Manchester United 26 - 56 Liverpool 26 – 51 Chelsea 26 – 50 Tottenham 26 – 49 Arsenal 26 – 45 Burnley 26 – 36 Leicester City 26 – 35 Bournemouth 26 - 31 Everton 26 – 31 Watford 26 – 30 West Ham 26 – 27 Brighton & Hove Albion 26 – 27 Crystal Palace 26 - 27 Southampton 26 – 26 Newcastle 26 – 26 Swansea City 26 – 24 Stoke City 26 – 24 Huddersfield Town 26 – 24 WBA 26 – 20