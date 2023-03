Katastrofa Man Uniteda na Anfieldu, kjer je Liverpool zabil kar sedemkrat

V 26. krogu angleškega prvenstva je Liverpool po neverjetni predstavi s kar 7:0 odpihnil večnega rivala Manchester United, ki je tako doživel pravo katastrofo.. V soboto se je nenadejana poslastica odvila na stadionu Emirates, kjer je vodilni Arsenal po velikem preobratu in zadetku v 97. minuti srečanja s 3:2 premagal Bournemouth. Topničarji so že po devetih sekundah in enajstih stotinkah tekme doživeli šok, potem ko je za goste zadel Philip Billing, a so v drugem polčasu skovali preobrat. Četrti Tottenham je z 0:1 klonil proti Wolvesom, Chelsea pa je z enakim izidom ugnal Leeds, za uvod v krog je drugi Manchester City z 2:0 ugnal Newcastle.

Nedelja, 5. marec:

Veliki derbi 26. kroga se pravkar odvija na Anfieldu, kjer je Liverpool na Anfieldu s kar 7:0 odpravil Manchester United. Ekipi je pred tem srečanjem na lestvici ločilo deset točk v korist rdečih vragov, ki pa so bili v Liverpoolu povsem nebogljeni.

Cody Gakpo je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Za vodstvo Liverpoola je ob koncu prvega polčasa v 43. minuti po podaji Andyja Robertsona zadel Cody Gakpo. Takoj na začetku drugega polčasa pa je na 2:0 povišal Darwin Nunez, tri minute kasneje pa je na 3:0 z drugim zadetkom na srečanju povišal Gakpo. A tu se Liverpool ni ustavil, v 66. je v polno meril še Mohamed Salah, nato pa devet minut kasneje na Anfieldu odjeknila petarda, potem ko je drugič v dnevu zadel še Nunez. V 83. minuti je na 6:0 povišal Salah, zadnji žebelj v krsto Uniteda pa je zabil še Roberto Firmino.

Arsenal je zmagoviti zadetek dosegel v 97. minuti. Foto: Reuters

Arsenal ima po novi infarktni zmagi znova pet točk naskoka pred drugim Manchester Cityjem. Na stadionu Emirates, kjer je gostoval Bournemouth, je bilo zelo pestro že v prvi minuti. Danski nogometaš in član Bournemoutha Philip Billing je namreč z zadetkom po devetih sekundah in enajstih stotinkah srečanja postavil rekord za najhitrejši zadetek v tej sezoni premier lige, ni pa postavil absolutnega rekorda za najhitrejši zadetek v zgodovini angleškega prvenstva, ki ga od leta 2019 drži Shane Long, ki je za Southampton proti Watffordu takrat zadel po 7,69 sekunde. Za še večje veselje gostov je z zadetkom v 55. minuti poskrbel še Marcos Senesi.

Philip Billing je zadel že po devetih sekundah tekme. Foto: Reuters

A Arsenal se je nato po novem šoku izjemno hitro pobral, le pet minut kasneje je na 1:2 znižal Thomas Partey. V 70. minuti je na 2:2 izenačil Ben White, s tem pa postavil tudi končni izid. Ko je že delovalo, da se bo tekma končala z remijem, je v 97. minuti po kotu zabil Reiss Nelson in poskrbel za ekstazo navdušenja na stadionu Emirates.

Na prvi tekmi kroga sta za zmago Manchester Cityja poskrbela Phil Foden, ki je proti Newcastlu zadel v 15. minuti, tri točke pa je v 67. minuti potrdil Bernardo Silva.

Manchester City je slavil z 2:0. Foto: Reuters

Deveti poraz v sezoni so doživeli nogometaši Tottenhama, ki so morali z 0:1 priznati premoč Wolvesom, za katere se je med strelce vpisal Adama Traore (82.). Do zmage pa so vendarle prišli nogometaši Chelseaja, ki so po zadetku Wesleyja Fofane z 1:0 ugnali Leeds.

Angleško prvenstvo, 26. krog:

Sobota, 4. marec:

Nedelja, 5. marec:

Ponedeljek, 6. marec: