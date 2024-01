Angleži si manejo roke, obetajo se nove poslastice

Ta konec tedna bo v premier ligi odigranih pet tekem 21. kroga. V času sobotnega kosila bo Chelsea na Stamford Bridgeu pričakal Fulham, zatem se obeta derbi med Newcastlom, ki sicer v zadnjem času ne blesti, in Manchester Cityjem. V nedeljo bo Aston Villa na delu v Liverpoolu pri Evertonu, še ena poslastica pa se obeta na Old Traffordu, kjer bodo rdeči vragi pričakali Tottenham.

V soboto bo na stadionu St. James' Park gostoval prvak Manchester City. Newcastle, ki je sezono odlično začel, je v zadnjem času v slabši formi, za sinjemodrimi pa na lestvici zaostaja že enajst točk. Zasedba Eddieja Howa je leto 2023 končala s tremi zaporednimi porazi, za uvod v novo leto pa je morala priznati premoč še Liverpoolu. Majhen obliž na zadnje rane je Newcastlu zagotovila zmaga nad Sunderlandom v tretjem krogu pokalnega tekmovanja prejšnji konec tedna. Newcastle lahko optimizem črpa tudi iz prve medsebojne tekme, ko so pred štirimi meseci v ligaškem pokalu slavili z 1:0.

A City je na zadnjih 32 medsebojnih obračunih v premier ligi zmagal kar 26-krat, petkrat sta se ekipi razšli z remijem, enkrat pa je bil boljši Newcastle, in sicer januarja 2019. Meščani so tako kot Newcastle opravili svoje delo v pokalu FA, kjer so s kar 5:0 nadigrali Huddersfield. Zasedba Pepa Guardiola je neporažena na zadnjih osmih tekmah na vseh tekmovanjih, ob tem pa je sinjemodre močno razveselila tudi vrnitev Kevina de Bruyneja, ki se je na zelenico vrnil po težki poškodbi.

Erik ten Hag in United bosta pred zahtevno nalogo. Foto: Reuters

Tottenham na Old Traffordu

Dan kasneje pa bo vroče tudi na Old Traffordu, kjer bo gostoval Tottenham. Obe ekipi sta bili prejšnji teden uspešni v tretjem krogu FA pokala, rdeči vragi so z 2:0 premagali Wigan, Tottenham pa z 1:0 Burnley. Če bo Manchester United pred svojimi navijači znova neuspešen, se bo ekipa, ki jo vodi Erik ten Hag, podpisala že pod deseti poraz v tej sezoni premier lige. Neslavni mejnik, ki so ga do zdaj dosegli le petkrat od ustanovitve premier lige. Tottenham je na zadnjih šestih tekmah na vseh tekmovanjih zmagal petkrat, Spursi pa imajo na petem mestu trenutno osem točk več od rdečih vragov. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni so se zmage z 2:0 veselili nogometaši Tottenhama.

Preostale tekme kroga bodo na sporedu prihodnji teden. Arsenal bo 20. januarja gostil Crystal Palace, vodilni Liverpool bo dan zatem na delu pri Bournemouthu.

Angleško prvenstvo, 21. krog:

Petek, 12. januar:

Sobota, 13. januar:

Nedelja, 14. januar:

Sobota, 20. januar:

Nedelja, 21. januar:

Ponedeljek, 22. januar:

