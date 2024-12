City ponovno brez zmage

Agonija Manchester Cityja se nadaljuje. Aktualni prvak je na zadnjih 13 tekmah v vseh tekmovanjih vpisal le eno samo zmago, izgubil pa kar devetkrat, nazadnje v prejšnjem krogu proti Aston Villi. Njegov tokratni nasprotnik Everton je kot kaže v aktualni sezoni strup za moštva, ki naj bi se borila za naslov prvaka, saj je v prejšnjem krogu remiziral s Chelseajem, brez zadetkov pa se je pred tem razšel tudi s favoriziranim Arsenalom.

Tokrat smo zadetka sicer videli na obeh straneh, sinjemodri pa so po treh zaporednih porazih v vseh tekmovanjih vendarle vknjižili točko. V 14. minuti jih je v vodstvo povedel Bernardo Silva, Iliman Ndiaye pa je v 36. poskrbel za izenačenje in, kot se je izkazalo na koncu, za delitev točk. V drugem polčasu je izjemno priložnost za City zapravil Erling Haaland, ki nikakor ne najde poti iz strelske krize. Tokrat je njegovo namero ob strelu z bele točke prebral Jordan Pickford in poskrbel, da Norvežanov niz brez zadetka znaša štiri srečanja.

Everton je v prejšnjem krogu točko odščipnil Chelseaju, tokrat pa jo je zagodel še Manchester Cityju. Foto: Reuters

Manchester United se bo po visokem porazu v prejšnjem krogu proti Bournemouthu skušal pobrati na gostovanju pri Wolvesih. Obeta se tudi derbi med Newcastlom in Aston Villo, Tottenham pa se bo mudil pri Nottinghamu.

V petek bosta na sporedu še dve tekmi, med drugim bo Arsenal gostil predzadnji Ipswich.

