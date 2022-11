Haaland po novem mejniku norel od sreče

Angleški prvak Manchester City je zelo ponosen na Erlinga Brauta Haalanda. V tej sezoni je dosegel že 18 zadetkov in z naskokom vodi na lestvici. 22-letni Norvežan je po novem tudi najdražji nogometaš na svetu. Po tem, ko je Transfermarkt med tednom osvežil tržne vrednosti nogometašev v angleškem prvenstvu, je njegova vrednost s 150 zrasla na 170 milijonov evrov. Premier league ima tako prvič po 13 letih najdražjega nogometaša na svetu. Nazadnje je bil to Cristiano Ronaldo (2009), ki si je takrat na lestvici najdražjih igralcev delil prvo mesto z dolgoletnim rivalom Lionelom Messijem (takrat Barcelona).

Norvežan je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dosegel že neverjetnih 18 zadetkov. Foto: Reuters

Mladi Skandinavec je zaradi bolečin v stopalu izpustil zadnje dve tekmi, za sobotni spopad s Fulhamom, pri katerem z zadetki izstopa tretji najboljši strelec tekmovanja Aleksandar Mitrović, pa je bil vendarle nared. To je bilo veliko olajšanje za navijače Cityja, ki so v tej sezoni vajeni domačih zmag. Tokrat pa so angleški prvaki naleteli na zelo neugodnega tekmeca. V 17. minuti so resda prek Juliana Alvareza prišli do vodstva, a je nato po izključitvi Joaa Cancela z bele točke le 11 minut pozneje izenačil Andreas Perreira. Gostitelji so se znašli v težavah, dvoboj so morali nadaljevati z igralcem manj. Časa za zmago je zmanjkovalo, nato pa je Haaland v peti minuti sodnikovega podaljška izkoristil najstrožjo kazen in odločil zmagovalca na Etihadu. Norvežan si je dal duška pri proslavljanju, City pa je vsaj do nedelje skočil na prvo mesto in prehitel Arsenal.

Unai Emery bo prvič vodil Aston Villo proti Manchester Unitedu. Foto: Reuters

Manchester United je v zadnjem obdobju izboljšal formo. Neporažen je na zadnjih osmih tekmah, tokrat pa ga čaka gostovanje na Villa Parku, kjer bo na vročem stolčku Aston Ville debitiral Unai Emery. Priznani španski strateg je lani z Villarrealom osvojil evropsko ligo, v zadnji sezoni pa rumeno podmornico popeljal do polfinala lige prvakov. Na Otoku je pred leti že vodil Arsenal, zdaj pa bo skušal nekdanjega evropskega prvaka iz Birminghama popeljati v mirnejše vode angleškega prvenstva in mu zagotoviti obstanek.

Nedeljski poslastici v Londonu

Pierre-Emerick Aubameyang bo prvič zaigral proti Arsenalu, pri katerem je nosil kapetanski trak, v dresu Chelseaja. Foto: Reuters V nedeljo bosta na Otoku v ospredju dva velika derbija. Oba bosta potekala v Londonu. Chelsea bo gostil Arsenal, Tottenham pa Liverpool. Graham Potter se bo prvič kot trener modrih pomeril s topničarji. Napadalec Pierre-Emerick Aubameyang bo imel poseben motiv, da se dokaže proti Arsenalu, pri katerem je nekdaj nosil kapetanski trak, nato pa se ga je odrekel španski trener Mikel Arteta. Gabonec je po prihodu k Chelseaju na petih prvenstvenih tekmah dosegel le en zadetek. Gostitelji bodo pogrešali poškodovanega Bena Chilwella, ki bo moral izpustiti tudi SP 2022 v Katarju. Arsenal je sicer neporažen na zadnjih treh gostovanjih na Stamford Bridgeu.

Tottenham bo v zadnji tekmi 15. kroga pričakal Liverpool. Domači kapetan Harry Kane je proti rdečim odigral že 15 tekem, dosegel sedem zadetkov, a sladkost zmage občutil le enkrat. Liverpool je pod vodstvom Jürgena Kloppa sicer v prvenstvu nanizal dva poraza, nov neuspeh pa bi še povečal nezadovoljstvo na Anfieldu. To bo neposredni obračun udeležencev osmine finala lige prvakov.

Angleško prvenstvo, 15. krog: Sobota, 5. november:

Leeds United : Bournemouth 4:3 (1:2)

Manchester City : Fulham 2:1 (1:1)

Nottingham Forest : Brentford 2:2 (1:1)

Wolverhampton : Brighton 2:3 (2:2)



18.30 Everton - Leicester City Nedelja, 6. november:

13.00 Chelsea - Arsenal

15.00 Aston Villa - Manchester United

15.00 Southampton - Newcastle

15.00 West Ham - Crystal Palace

17.30 Tottenham - Liverpool