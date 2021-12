Junak londonskega derbija z nenavadnim zadetkom spomnil na Milana Osterca

Sobotni londonski derbi je postregel z zelo zanimivo predstavo, v kateri se je po preobratu v drugem polčasu dragocene zmage veselil West Ham. "Kladivarji" so premagali Chelsea s 3:2. Po prvem polčasu so zaostajali z 1:2, nato je Jarrod Bowen v 56. minuti izenačil na 2:2, jeziček na tehtnici pa je v korist gostiteljev nagnil rezervist Arthur Masuaku. Tri minute pred koncem srečanja je ''posnemal'' legendarni zadetek Milana Osterca izpred 20 let, ko je senzacionalno zatresel romunsko mrežo.

Spomin na nepozaben zadetek Milana Osterca proti Romuniji (2001):

Reprezentant DR Kongo je hotel z leve strani podati pred vrata, a je nato žoga v atraktivnem slogu zatresla mrežo evropskih prvakov. Pri gostih se tokrat ni proslavil vratar Edouard Mendy, ki je v glasovanju za trofejo Leva Jašina zaostal le za zmagovalcem Gianluigijem Donnarumo. Senegalec je bil krivec pri prvem in tretjem zadetku West Hama, West Ham pa se je z zmago utrdil na četrtem mestu, ki po koncu sezone pelje v ligo prvakov.

Zadetek Masuakuja za zmago West Hama:

V nedeljo bo Manchester United gostil Crystal Palace. Rdeče vrage bo po odobritvi delovne vize prvič vodil Nemec Ralf Rangnick, ki je prvič uradno klub vodil v petek.

🗣️ New Manchester United coach Ralf Rangnick on Cristiano Ronaldo: "At his age, I have never seen a player who is still that physically fit and he is still a player who can easily make the difference."#UCL pic.twitter.com/dGAHlFo4NS