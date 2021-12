Carrick po 15 letih zapušča Man Utd, Rangnick se bo posvetil obrambi

Kot poroča spletna stran skysports.com, je Michael Carrick odhod napovedal po četrtkovi zmagi Uniteda proti Arsenalu (3:2), novinarsko konferenco po njej pa je le opazoval, glavno besedo na njej je imel novi trener Nemec Ralf Rangnick.

"Z njegovo odločitvijo sem bil seznanjen že prej. Na to temo sva se pogovarjala več kot eno uro, poskušal sem ga prepričati, da se premisli, a potrebuje odmor in razumem njegovo odločitev," je odločitev Carricka komentiral Nemec, ki se je ozrl tudi na prihodnost in cilje, svoje in ekipne.

Po odhodu Oleja Gunnarja Solksjaerja je opravljal vlogo začasnega trenerja. Foto: Guliverimage

"Moja glavna naloga je, da popravim reči v obrambi. Absolutno prejemamo preveč golov, tudi proti Arsenalu je bilo veliko napak, dobili smo dva gola, tako da smo morali za zmago dati tri. Moramo najti neko ravnovesje, vzpostaviti več nadzora. Obrambo moramo na igrišču postaviti višje," je izboljšanje obrambe in agresivnosti kot prvi in glavni nalogi izpostavil Rangnick.

Ralf Rangnick pri svojem delu na Old Traffordu ne bo računal na pomoč Michaela Carricka. Foto: Guliverimage

Nemec naj bi bil glavni trener do konca sezone, nato pa v klubu ostal kot svetovalec. "Če bo vse, kot sem si zamislil, če bodo igralci sprejeli moje ideje in če bo vse delovalo po željah tudi na drugih ravneh, ni izključeno, da ostanem na klopi dlje. A to je vse hipotetično, o tem zdaj ne morem in nočem govoriti," nekdanji trener številnih klubov, nazadnje Leipziga, ni izključil možnosti, da podaljša svoje udejstvovanje na klopi Uniteda.