Uvodno tekmo dobil Arsenal, Nunez in Salah rešila točko Liverpoolu

Darwin Nunez in Mohamed Salah sta poskrbela, da Liverpool na gostovanju pri Fulhamu ni doživel poraza. Foto: Reuters

Ob Nemcih in Francozih so v petek zvečer novo prvenstvo odprli tudi Angleži. Arsenal je v uvodni tekmi s 2:0 premagal Crystal Palace. Strelec prvega sezonskega gola, ki ga v Angliji že tradicionalno slavijo, pa je 21-letni Brazilec Gabriel Martinelli. V prvi sobotni tekmi je Fulham gostil Liverpool, tekma pa se je končala brez zmagovalca (2:2).

Liverpool je v soboto gostoval v Londonu pri Fulhamu. Ta je dvakrat vodil, a tekma se je končala z delitvijo točk. Srbski napadalec domačih Aleksandar Mitrović je v 32. minuti poskrbel za prvi gol na tekmi in postavil izid prvega polčasa (1:0). Gostje so izenačili v 64. minuti, ko je zabila letošnja okrepitev Liverpoola Darwin Nunez. Urugvajca je Jürgen Klopp v igri poslal v 51. minutu. V 72. je Mitrović z enajstih metrov zadel za novo vodstvo Fulhama, goste pa je pred porazom rešil Egipčan Mohamed Salah v 80. minuti. Pri tem golu je Nunez sodeloval s podajo.

Nogometaši Arsenala v zadnjih letih na začetku angleškega prvenstva niso blesteli in kmalu izpadli iz boja za prvaka. Tokrat pa so v novo sezono angleške lige vendarle vstopili z zmago. Prvi gol je v 20. minuti prispeval Brazilec Gabriel Martinelli, po natančni podaji nove okrepitve Londončanov Oleksandra Žinčenka je žogo z glavo poslal v mrežo, drugega pa so si tekmeci v 85. minuti zabili kar sami, avtogol je dosegel Marc Guehi.

Arsenal je Crystal Palace premagal šele drugič na zadnjih devetih medsebojnih tekmah. Varovanci Mikela Artete so pred to sezono v zadnjih letih kar petkrat izgubili uvodno prvenstveno tekmo, Crystal Palece pa je v zadnjih 22 letih uvodni obračun dobil le petkrat.

Angleško prvenstvo, 1. krog:



Petek, 5. avgust:

Crystal Palace : Arsenal 0:2 (0:1)

Martinelli 20., Guegi 85./ag



Sobota, 6. avgust:

Fulham : Liverpool 2:2 (1:0)

Mitrović 32., 72./11-m; Nunez 64., Salah 80.



16.00 Bournemouth - Aston Villa

16.00 Leeds - Wolves

16.00 Newcastle - Nottingham

16.00 Tottenham - Southampton

18.30 Everton - Chelsea



Nedelja, 7. avgust:

15.00 Leicester - Brentford

15.00 MAnchester United - Brighton

17.30 West Ham - Manchester City