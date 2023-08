Bojijo se jih, a so jim na zadnjih 11 tekmah dali 40 golov

Vincent Kompany, legenda Cityja, je lani prevzel Burnley in ga popeljal nazaj v premier ligo. Foto: Guliverimage Vincent Kompany je lani prevzel Burnley, prerodil ekipo in jo popeljal nazaj v premier ligo. So pa z Manchestrom Cityjem v četrtfinalu pokala FA izgubili z 0:6. Pravzaprav Burnley ni premagal (niti remiziral) sinjemodrih že od marca 2015. Zadnjih 11 tekem s Cityjem so izgubili z neverjetno razliko v golih ena proti 40! Pa vendarle je Pep Guardiola opozoril, da bodo zelo zahteven nasprotnik, saj ima kot povratnik v ligo še toliko več energije in samozavesti. In ne bi bilo prvič, da bi Burnley na prvi tekmi sezone presenetil branilca naslova. Pred šestimi leti so v prvem krogu s 3:2 premagali takratnega prvaka londonski Chelsea.

Cityjev prvi zasledovalec v minuli sezoni Arsenal prvenstvo začenja v soboto ob 13.30, ko bo doma gostil Nottingham. Razlog, da premier ligo spremljajo množice, je, da je v vsakem krogu vsaj en derbi. Dokaz je že ta prvi krog: v nedeljo ob 17.30 se bosta pomerila Chelsea in Liverpool. Za obojimi je sezona razočaranja: Liverpool je na petem mestu ostal brez lige prvakov, Chelseaja pa na 12. brez evropskih tekem.

