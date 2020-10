Angleški prvoligaši soglasno zavrnili drastične spremembe klubskega nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klubi elitne angleške nogometne lige so soglasno zavrnili načrt drastičnih sprememb v angleškem klubskem nogometu, tako imenovan Project Big Picture.

Po predlogih tega načrta bi število klubov v najboljši angleški ligi z 20 zmanjšali na 18, obenem pa bi ukinili ligaški pokal.

Več moči bi dobili največji klubi kot zamenjavo za paket rešitev in večji delež sredstev televizijskih pravic za preostale klube v nižjih angleških ligah.

Čeprav je predlog podprla večina nižjeligaških klubov, ki sodi po okrilje angleških nogometnih lig (EFL), pa so načrt sprememb kritizirali britanska vlada, angleška nogometna zveza (FA), prvoligaški klubi in navijaške skupine.

"Vseh 20 prvoligašev in tudi FA se je soglasno odločilo, da ne bo podprlo projekta Big Picture," so zapisali pri elitni angleški ligi.

Dodali so, da bodo vsi deležniki elitne lige skupno sodelovali pri strateškem načrtu za prihodnjo strukturo in financiranje angleškega nogometa, pri čemer se bodo posvetovali z vsemi vpletenimi, da bi zagotovili konkurenčno in vzdržno nogometno piramido.

Prav tako so se pri elitni ligi zavezali, da bodo klubom v tretji in četrti ligi, ki se brez navijačev na stadionih soočajo s težko finančno situacijo ali celo propadom, namenili paket za pomoč v višini 55 milijonov evrov.

Preberite še: