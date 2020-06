Začelo se bo z velikim spopadom Guardiole in Artete

Konec je čakanja. Ponovni začetek lige so dočakali tudi v Angliji, kjer bosta danes na sporedu zaostali tekmi 28. kroga med Aston Villa in Sheffieldom ter derbijem med Man Cityjem in Arsenalom. Večerni dvoboj bo zanimiv tudi zaradi trenerskega spopada med Josepom Guardiolo in Mikelom Arteto. Španca sta še decembra sodelovala na klopi sinjemodrih, zdaj pa si bosta stala nasproti.