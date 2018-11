Tudi v Angliji bo pokalo: na sporedu vroč londonski derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pretekli sezoni sta si Chelsea in Tottenham razdelila po eno ligaško zmago. V pretekli sezoni so na Wembleyju slavili modri. Foto: Reuters

V 13. krogu premier league se bosta na Wembleyju pomerila Tottenham in Chelsea, ki je ob Liverpoolu in Man Cityju v tej sezoni še neporažen. Spursi so izgubili trikrat, a bi v primeru zmage skočili pred modre rivale. Liverpool bo gostoval pri Watfordu, vodilni Man City gostuje pri West Hamu, Manchester United pa gosti Crystal Palace.