Pochettinu se trese stolček, navijači Chelseaja bi raje Mourinha

Aston Villa in Chelsea bosta imela v sredo popravni izpit za napredovanje med 16 najboljših v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu. Modri iz Londona so pod pritiskom, saj so izgubili zadnji dve tekmi v angleškem prvenstvu in prejeli kar osem zadetkov (1:4 proti Liverpoolu in 2:4 proti Wolverhamptonu), tako da na lestvici zasedajo šele 11. mesto, klub iz Birminghama pa je veliko višje. Trenutno je četrti, kar bi Aston Villo popeljalo v ligo prvakov!

Bogati londonski klub je tako v krizi, olajševalna okoliščina za trenerja Mauricia Pochettina pa je, da bi lahko 25. februarja rešil sezono z lovoriko, saj se bo na Wembleyju v finalu ligaškega pokala pomeril z Liverpoolom. Poraja pa se vprašanje, ali bo Argentinec do takrat sploh še trener Chelseaja. Po zadnjem porazu proti Wolverhamptonu se je skupaj z varovanci naposlušal žvižgov navijačev Chelseaja, s tribun se je celo zaslišalo skandiranje v čast Joseju Mourinhu, svojčas še kako trofejnemu trenerju modrih, ki po odhodu iz Rome išče novega delodajalca.

Jose Mourinho ostaja zelo priljubljen pri navijačih Chelseaja. Foto: Reuters

Ponovljene tekme predstavljajo že tradicijo pokala FA. Od osmine finala naprej pa se bo v primeru neodločenega rezultata po rednem delu igral podaljšek. Če tudi takrat ne bo znan zmagovalec, se bodo izvajali streli z bele točke. Tako v nadaljevanju pokala FA ne bo več ponovljenih tekem. Tako pravilo so na Otoku sprejeli leta 2018.

Angleški pokal FA, 4. krog (ponovljene tekme):

Torek, 6. februar:

Sreda, 7. februar: