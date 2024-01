V živo: nov udarec za bogati Chelsea

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravkar se v prvi polfinalni tekmi angleškega ligaškega pokala merita drugoligaš Middlesbrough in premierligaš Chelsea. Gostje, ki so v zadnjih prestopnih rokih zapravili ogromno denarja za okrepitve, a vseeno izgubili stik z angleškim vrhom, v tej sezoni pa sploh ne nastopajo v Evropi, tako da v obeh pokalnih tekmovanjih lovijo zadnjo priložnost za osvojitev lovorike v sezoni 2023/24. V drugem polfinalu, prva tekma bo v sredo na Anfieldu, bosta obračunala Liverpool in Fulham. Povratni tekmi bosta čez dva tedna.