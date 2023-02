Neverjetna vrnitev velikega osmoljenca finala lige prvakov

V nedeljo se bosta na Wembleyju v finalu angleškega ligaškega pokala pomerila Manchester United in Newcastle. Kluba, ki sta visoko uvrščena v angleškem prvenstvu, že dolgo nista osvojila nobene lovorike. Rdeči vragi na njo čakajo šest let, srake, za katere bo na ''tekmi stoletja'' debitiral nemški vratar Loris Karius, ki je leta 2018 paral živce navijačem Liverpoola, pa kar 68 let!

Angleški ligaški pokal, finale:

Nedelja, 26. februar:

Manchester United ali Newcastle? Nizozemec Erik ten Hag ali Anglež Eddie Howe? Rdeči vragi so ligaški angleški pokal, katerega začetki segajo v sezono 1960/61, osvojili petkrat. Zadnjič so bili najboljši leta 2017, ko je United do zadnje klubske lovorike popeljal Jose Mourinho. Preostale štiri pokalne naslove je United osvojil pod vodstvom sira Alexa Fergusona.

Erik ten Hag lahko postane prvi strateg po Joseju Mourinhu, ki je Unitedu priboril lovoriko. Foto: Reuters

Srake na drugi strani še čakajo na prvi osvojeni ligaški pokal. V finalu so zaigrali le enkrat in v sezoni 1975/76 ostali praznih rok proti Manchester Cityju. Bodo zdaj doživeli hladno prho proti še enemu velikanu iz Manchestra? Newcastle sicer lovi prvo lovoriko, odkar se napaja s savdskim kapitalom.

Finalista angleškega ligaškega pokala sta se v tej sezoni v prvenstvu pomerila enkrat, na Old Traffordu jeseni ni bilo zadetkov. Foto: Reuters

Srake so se v finale kateregakoli pokalnega tekmovanja (bil je pokal FA) zadnjič uvrstile leta 1999, pokalne zmagovalke (pokal FA) pa so bile nazadnje daljnega leta 1955.

Med vratnicama Newcastla bo po izjemnem spletu okoliščin stal Loris Karius, nemški čuvaj mreže, ki je pred petimi leti z neverjetnimi napakami v finalu lige prvakov uničil sanje navijačem Liverpoola proti madridskemu Realu. Prvi vratar Newcastla Nick Pope je kaznovan, drugi vratar Martin Dubravka ne sme nastopiti, saj je v tej sezoni v ligaškem pokalu branil tudi za Manchester United, 29-letni Karius pa bo tako za srake debitiral na najpomembnejši tekmi Newcastla v tem stoletju. Nemec ni branil že dve leti, nazadnje je nastopal za berlinski Union, pred tem za Bešiktaš. Vselej kot posojen vratar Liverpoola. To bo tudi njegova prva tekma za angleški klub po nepozabnem finalu lige prvakov, ko je leta 2018 podaril zadetka Karimu Benzemeju in Garethu Balu. Lani se je pridružil Newcastlu, kjer pa ni dočakal priložnosti za nastop. V nedeljo jo bo. In to kakšno!

Srakam gre v tej sezoni v angleškem prvenstvu veliko bolje kot v zadnjih sezonah. Trenutno so peti na lestvici. Foto: Reuters