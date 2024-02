Angleškemu prvoligašu znižali kazen

Najvišja kazen finančnega fair playa v zgodovini angleškega prvenstva se je skoraj prepolovila, Everton pa je dobil več možnosti v boju za obstanek. S tem je na lestvici s 25 točkami skočil s 17. na 15. mesto.

Zasedba iz Liverpoola je bila kaznovana zaradi prekrškov, novembra pa so jim odvzeli deset točk, kar je zatem Everton označil za povsem nepravično kazen. Sledila je pritožba, ki je bila delno sprejeta. "Neodvisna komisija za pritožbe je odločila, da bo trenutni odbitek Evertona šest točk. Klub je kršitev pravil priznal, a nato vložil pritožbo na devet točk iz odločitve, od tega je bilo dvema ugodeno. Ta spremenjena sankcija začne veljati takoj," so sporočili s premier lige.

Iz Evertona so sporočili, da so z odločitvijo zadovoljni in bodo še naprej tesno sodelovali s premier ligo. V naslednjem krogu angleškega prvenstva moštvo Seana Dycheja čaka West Ham.

Preberite še: