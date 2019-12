Ancelotti uradno trener Evertona, pogodba tudi za nadarjenega Slovenca

Ancelotti, ki je v karieri med drugim vodil tudi Real Madrid, Bayern in Chelsea, Parmo, Juventus, Milan in PSG, je nasledil Marca Silvo, ki ga je klub iz Liverpoola odpustil 6. decembra. Prvo v novem klubu bo Ancelotti vodil 26. decembra proti Burnleyju.

Do takrat bo na klopi še začasni trener Duncan Ferguson.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R