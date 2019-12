Pripravlja se nekaj velikega, Ibrahimović dvignil na noge Liverpool

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kje bo nadaljeval kariero Zlatan Ibrahimović? Švedski zvezdnik se že dalj časa napoveduje kot eden osrednjih junakov zimskega prestopnega roka. Nazadnje je navduševal v ligi MLS v napadu Los Angeles Galaxyja, zdaj pa se spogleduje z nadaljevanjem kariere v Evropi. Otoški mediji izpostavljajo možnost, da bi izbral Everton in se v Liverpoolu pridružil Carlu Ancelottiju!

Čeprav je švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović dopolnil že 38 let, se še vedno čuti sposobnega za mešanje štren najboljšim v Evropi. Odkar je zapustil ZDA, se ga je povezovalo s selitvijo v Milan, kjer je pred leti že sodeloval z rdeče-črnimi, a iz te moke ne bo kruha. Italijanski športni dnevnik Tuttosport poroča, da je samozavestni Skandinavec hrvaških in bosanskih korenin tik pred sklenitvijo sodelovanja z Evertonom.

Ancelotti in Ibrahimović sta že sodelovala

Carlo Ancelotti še ni uradno sklenil dogovora z Evertonom, a je vedno bližje slovesnemu trenutku. Foto: Reuters Klub iz Liverpoola je v zadnjih letih v krepki senci mestnega rivala, ki ga danes čaka nastop v polfinalu svetovnega klubskega prvenstva v Dohi. Everton se želi priključiti borbi za najvišja mesta v angleškem prvenstvu, ki zagotavljajo nastop v ligi prvakov. Zaradi skromnih rezultatov je pred dnevi odpustil portugalskega trenerja Marca Silvo, ki naj bi ga zamenjal Carlo Ancelotti.

Na današnji četrtfinalni tekmi ligaškega pokala bo Everton še vodil začasni trener Duncan Ferguson, nato pa naj bi vodstvo kluba z Goodison Parka sklenilo dogovor z italijanskim strategom, ki bi ga pričakala bajna letna plača v višini 13 milijonov evrov!

Ko je Ancelotti pred leti vodil PSG, je sodeloval tudi z Ibrahimovićem. Igrala se je sezona 2012/13, Šved pa je v njej dosegel kar 35 zadetkov in pomagal Parižanom do prvega državnega naslova po sušnih 19 letih! Če bi Ancelotti, ki je prejšnji teden zapustil vroči stolček Napolija, Šveda pripeljal še v Liverpool, bi ponovno združila moči in poskušala Everton povzdigniti z zdajšnjega skromnega 16. mesta.

Ibrahimovićev agent Mino Raiola tesno sodeluje z Evertonom. Nazadnje je poleti iz Torina v Liverpool popeljal obetavnega asa Moiseja Keana, italijanski novinar Tancredi Palermi, ki je tesno vpet v dogajanje na nogometni borzi, pa je zapisal, kako že potekajo pogovori med nekdanjim švedskim reprezentantom in Evertonom. Navijači Evertona ne skrivajo navdušenja, na družbenih omrežjih ne manjka objav, s katerimi podpirajo prihod enega najboljših napadalcev tega stoletja.

Ibrakadabra je že igral na Otoku. Ko je nosil dres Manchester Uniteda, je na 53 tekmah dosegel 29 zadetkov, v bogati karieri pa je v dresih Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana, PSG, Manchester Uniteda in Los Angeles Galaxyja v 741 srečanjih prispeval kar 456 zadetkov in 174 podaj.