Alpski smučarji pred začetkom sezone z novim predsednikom

Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije bo pred začetkom nove sezone svetovnega pokala dobila novega predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje. Kandidaturo za predsednika najvišjih organov odločanja v alpskem smučanju v Sloveniji je oddal en kandidat. To je Janez Bijol iz Vuzenice, sedanji podpredsednik.

Dosedanji predsednik Iztok Klančnik je po osmih letih vodenja panoge konec junija podal odstopno izjavo. Klančnik je po enem letu novega mandata odstopil zaradi osebnih razlogov, saj, kot je pojasnil, nove delovne obveznosti niso omogočale, da bi vodenje panoge lahko opravljal z enako vnemo in enakim časovnim vložkom kot doslej.

"Treba se bo ustrezno odzvati"

Po prejetju Klančnikove odstopne izjave je odbor panoge na dopisni seji 30. junija začel postopek izbire novega predsednika za mandatno obdobje do 2026. Kandidacijski postopek se je končal v ponedeljek. V predpisanem roku so pri SZS prejeli eno kandidaturo. To je oddal sedanji podpredsednik zbora in odbora za alpsko smučanje, Bijol.

Volilni zbor panoge bo 4. oktobra v prostorih SZS v Ljubljani. Predlagatelj Bijolove kandidature je Smučarski klub Vuzenica.

"Prihodnje obdobje v slovenskem smučanju bodo zaznamovale klimatske in družbene spremembe, na katere se bo treba ustrezno odzvati. To je predpogoj, da lahko nadgradimo dosedanje delo," je v programu razvoja, organiziranosti in delovanja panoge do 2026 zapisal Bijol. Program je bil objavljen na spletni strani SZS.

"Ob vedno močnejši konkurenci bo poleg podpore A-reprezentancam treba spodbuditi razvoj mladinskega in otroškega smučanja ter dela v klubih. Osredotočiti se bo treba na ohranitev tekmovanj na najvišji ravni v Sloveniji," je v programu še zapisal kandidat.

Bijol se bo zavzemal za zagotovitev ustreznega marketinškega položaja slovenskega alpskega smučanja in razvoja novih produktov za njegov trajnosten razvoj. "Še vedno bomo morali z omejenimi sredstvi dosegati zelo veliko," poudarja.

Kot zanimivo zamisel Bijol v programu navaja pobudo za vzpostavitev projekta "zlati smučar", z vključitvijo smučanja v kurikulum osnovnih šol.

Sezona se bo začela s tradicionalno premiero na ledeniku Rettenbach

Sezona 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo začela konec oktobra s tradicionalno premiero na ledeniku Rettenbach nad Söldnom na avstrijskem Tirolskem. Smučarke veleslalom za prve točke svetovnega pokala v sezoni čaka 28. oktobra, smučarje pa dan kasneje, 29. oktobra.

Smučarji so trenutno sredi ključnega dela priprav na novo sezono. S priprav v Južni Ameriki so se že vrnili člani moške ekipe za tehnični disciplini Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Trenutno so v Južni Ameriki članice ženske A-reprezentance in člani moške smukaške ekipe.

Smučarke, vključno s slovensko prvo smukaško damo Ilko Štuhec, so prav tako v Ushuaii v Argentini. Specialistke za slalom in veleslalom se bodo nazaj v domovino vrnile predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Smukači so v La Parvi v Čilu. Najdaljše priprave onstran Atlantika bo imela Štuhec, ki se bo po načrtih v Evropo vrnila šele v sredini oktobra.

