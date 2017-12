Rusi izbrali novega vodjo za SP, ki ima enake poglede kot Mutko

Novi vodja organizacijskega komiteja nogometnega SP 2018

Organizacijski komite nogometnega svetovnega prvenstva 2018 je z odstopom Vladimirja Mutka z mesta prvega moža dobil novega vodjo. Za SP bo zdaj skrbel Aleksej Sorokin, ki pa ima do ključnih vprašanj, ki delijo ruski šport in mednarodne športne organizacije, enak odnos, kot ga je imel njegov predhodnik, poroča agencija dpa.

Sorokin je vsekakor primeren, da v občutljivem obdobju zastopa organizacijski komite v odnosu do vseh mednarodnih organizacij. Nenazadnje je bil diplomat v Washingtonu in tekoče govori angleško in francosko. Večkrat je v javnih nastopih dokazal tudi, da ga nič ne vrže iz tira.

Nazadnje je bilo tako septembra v Ženevi, ko je z mirnostjo odgovarjal na pronicljiva vprašanja tujih novinarjev v zvezi z ruskim dopingom. "Doping? Veliko je špekulacij, manjkajo pa trdni dokazi. Naša ekipa je morala skozi številne dopinške teste, tudi na pokalu konfederacij in v zvezi s tem ni prav ničesar, o čemer bi lahko govorili. Prepričani smo, da to sploh ni tema, s katero bi se zdaj morali ukvarjati," je novinarjem delal 45-letni Rus.

Rusija je storila pomemben korak, ko je z mesta vodje OK SP 2018 umaknila Mutka, ki velja za enega glavnih akterjev v zvezi z afero o ruskem sistemskem državnem dopingu in prikrivanju pozitivnih vzorcev. Svetovno prvenstvo je nenazadnje tudi prestižni projekt države in v mednarodnem merilu se Sorokin predstavlja v povsem drugačni luči od svojega predhodnika.

"V celoti gledano velikih sprememb v organizacijskem komiteju in pri pripravi SP ne bo." Foto: Reuters

Tudi njegova diplomatska drža je nujno potrebna za uspešno izvedbo prvenstva. Nazadnje so Mutku septembra na žrebu predtekmovalnih skupin za SP v Moskvi popustili živci in v jeznem nagovoru novinarjem je še enkrat zavrnil vse dokaze o dopingu v Rusiji. Ob tem je Mutko večkrat, morda tudi namerno, namignil, da vprašanj v angleščini ne razume, obenem pa je njegova mešanica angleščine in ruščine, ki jo uporablja, na medmrežju postala tarča posmeha.

V javni predstavitvi je Sorokin pravo nasprotje z znanjem jezikov, ki si jih je pridobil na moskovski univerzi, neprecenljive pa so tudi diplomatske izkušnje, ki jih je dobil ob koncu prejšnjega stoletja v ZDA. Hiter je bil tudi njegov vzpon v ruski nogometni zvezi. Pred devetimi leti je bil vodja organizacije finala lige prvakov v Moskvi in se še v istem letu povzpel na mesto poslovodje ruske zveze. Ta mu je potem zaupala kandidaturo za SP 2018.

Kot pravi, je bilo napredovanje v prvega moža organizacijskega komiteja v sredo tudi zanj presenečenje. "V celoti gledano velikih sprememb v organizacijskem komiteju in pri pripravi SP ne bo," pa je po izboru za agencijo R-Sport povedal Sorokin, ki se zaveda, da bi bile velike spremembe tudi skorajda nemogoče, saj Mutko kot namestnik predsednika ruske vlade še vedno vsaj posredno nadzoruje tudi organizacijski komite.