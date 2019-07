Albancem ena najstrožjih kazni v zgodovini nogometa

Evropska nogometna federacija je lani klubu iz tretjega največjega albanskega mesta Korče iz jugovzhodnega dela države izrekla eno najstrožjih kazni v zgodovini nogometa na stari celini.

Klub, ki nosi ime po albanskemu narodnemu junaku v boju proti Turkom Skenderbegu, je leta 2018 izgubil pravico za igranje evropskih tekem.

Uefini preiskovalci, ki so pri svojem delu prejemali tudi grožnje s smrtjo, so se namreč dokopali do dokazov, ki kažejo, da so predstavniki kluba od leta 2011 naprej priredili izide več kot 50 tekem, tako v evropskih tekmovanjih kot tudi v domačem prvenstvu in prijateljskih tekmah.

Ob tem je Uefa klubu naložila tudi plačilo globe. Ta bo zaradi prirejanja izidov tekem moral plačati milijon evrov kazni. Klub je sicer napovedal tudi pritožbo na švicarsko vrhovno sodišče.

Skenderbeu je minulo sezono v albanski elitni superligi končal na četrtem mestu, potem ko je sedem sezon zaporedoma osvojil naslov albanskega prvaka. Sezono 2017/18 je prvič končal z dvojno krono, saj je osvojil tudi albanski pokal, nato pa je pred začetkom sezone 2018/19 osvojil tudi superpokal.

