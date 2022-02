Al Jazira v drugem krogu klubskega SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Združenih arabskih emiratih se je danes začelo klubsko svetovno nogometno prvenstvo. V tekmi 1. kroga sta se pomerila domači klub Al Jazira ter predstavnik Oceanije Pirae. Zmagali so domačini s 4:1.

V prvem dvoboju tokratne izvedbe klubskega SP sta se pomerila predstavnik gostitelja tekmovanja ter ekipa s Tahitija, ki je prvič dobila priložnost za takšen nastop. Do njega je sicer prišla zaradi zdravstvenih okoliščin, saj je tamkajšnji regijski prvak, novozelandski Auckland, moral odpovedati sodelovanje zaradi zapletov pri potovanju zaradi pandemije.

Al Jazira se bo v nadaljevanju v 2. krogu pomerila z Al Hilalom iz Savdske Arabije, prvakom Azije. Drugi par drugega kroga pa predstavljata afriški prvak Al Ahly iz Egipta in zmagovalec tekmovanja v Severni in Srednji Ameriki, mehiški Monterrey.

Zmagovalca teh parov se bosta nato v polfinalu pomerila z na papirju najmočnejšima udeležencema tekmovanja, evropskim prvakom Chelseajem in južnoameriškim prvakom Palmerirasom. Ti tekmi bosta na sporedu 8. in 9. februarja, finale in tekma za tretje mesto pa 12. februarja.

