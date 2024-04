Ajaxov direktor Alex Kroes suspendiran

Nizozemski nogometni velikan Ajax je suspendiral izvršnega direktorja kluba Alexa Kroesa in namerava z njim prekiniti pogodbo, potem ko je 50-letnik pred prihodom v Amsterdam kupil 17.000 delnic kluba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kroes je šele pred mesecem dni uradno prevzel vlogo izvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora, potem ko je klub avgusta lani najavil sodelovanje s 50-letnikom.

Toda teden dni pred objavo sodelovanja je Kroes kupil 17.000 delnic kluba, zaradi česar bo nadzorni odbor Ajaxa z njim prekinil pogodbo.

Nameravajo trajno prekiniti sodelovanje

"Nadzorni odbor Ajaxa se je odločil suspendirati Alexa Kroesa s takojšnjim učinkom in namerava z njim trajno prekiniti sodelovanje," je klub zapisal na uradni spletni strani.

"To odločitev smo sprejeli, potem ko je nadzorni svet izvedel, da je Kroes kupil več kot 17.000 delnic Ajaxa teden dni pred objavo novice o sodelovanju. Zunanji pravni svetovalci so nadzornemu svetu zatrdili, da je Kroes sodeloval pri trgovanju z notranjimi informacijami, kar je kaznivo dejanje," je še sporočil klub.

Menil je, da je to pozitiven signal, saj je imel zaupanje v klub in delničarje ter da je želel biti "del kluba dobesedno in v prenesenem pomenu". Foto: Guliverimage

Predsednik nadzornega odbora Michael van Praag je ob tem dodal, da so v klubu zgroženi in da je tovrstno početje škodljivo za klub in vse njegove deležnike.

"Čas njegovega nakupa delnic kaže na trgovanje z notranjimi informacijami. Takšne kršitve zakona podjetje, ki kotira na borzi, ne sme tolerirati, še posebej, če gre za njegovega izvršnega direktorja," je pristavil van Praag.

"Želel je biti "del kluba dobesedno in v prenesenem pomenu"

Kroes je v objavi na LinkedInu sporočil, da je delnice v kosih kupoval med aprilom 2022 in julijem 2023, preden se je pridružil klubu.

"Prejšnji teden so nekateri mediji postavljali vprašanja o delnicah Ajaxa, ki jih imam v lasti. Med drugim so me vprašali, ali sem jih prejel kot podpis pogodbe s klubom ali sem jih kupil sam. In kupil sem jih sam," je priznal Kroes.

Dodal je, da je imel glede tega dober občutek, saj meni, da je to pozitiven signal, saj je imel zaupanje v klub in delničarje ter da je želel biti "del kluba dobesedno in v prenesenem pomenu".

Novica o suspenzu in načrtovani prekinitvi pogodbe za Ajax prihaja v zahtevni sezoni. Po katastrofalnem začetku je amsterdamski velikan sicer splezal do petega mesta, a je vseeno v nevarnosti, da prvič po sezoni 1990/91 ostane brez uvrstitve v enega od evropskih tekmovanj.