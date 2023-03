Afriško prvenstvo 2024 sredi evropske sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Afriška nogometna zveza je sporočila, da bo prihodnje afriško prvenstvo izvedla med 13. januarjem in 11. februarjem 2024, torej sredi evropske sezone, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Turnir bi morali izvesti že letos junija, toda lanskega julija so prvenstvo prestavili, da bi se izognili deževnemu obdobju v Slonokoščeni obali. Tako bo turnir januarja in februarja 2024, kar pomeni, da bi klubi po Evropi potencialno ostali brez afriških nogometašev vsaj pet tednov.

Slonokoščena obala bo sicer afriško prvenstvo gostila prvič po letu 1984 in je že uvrščena na turnir. Prav tako so si nastop zagotovili že tudi Alžirija, Maroko, Južna Afrika, Tunizija, Burkina Faso in branilec naslova Senegal. Na afriškem prvenstvu bo igralo 24 reprezentanc.

