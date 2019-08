Afera SP 2006 še odmeva: vložene tri obtožnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je od nemške nogometne pravljice, kot so Nemci poimenovali domače svetovno prvenstvo v nogometu leta 2006, minilo že 13 let, tekmovanje še ni pozabljeno. Prav tako ne finančne afere, povezane z njim, saj so danes na švicarskem državnem tožilstvu vložili obtožnice proti trem tedaj odgovornim Nemcem za izvedbo SP.