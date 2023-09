Nora sobota na Otoku. Po Cityju in Unitedu izgubil še Liverpool. In to kako!

Nogometaši Manchester Cityja so med tednom izpadli iz ligaškega pokala proti Newcastlu, tri dni pozneje pa doživeli boleč poraz še v prvenstvu. V Wolverhamptonu so izgubili z 1:2 ter s tem pokvarili stoodstotni izkupiček. V soboto so domače navijače razočarali zvezdniki Manchester Uniteda, Tottenham pa je v razburljivem derbiju kroga v izdihljajih srečanja premagal Liverpool z 2:1. Gostje so končali dvoboj z devetimi igralci. Najvišjo zmago kroga je dosegla Aston Villa (6:1).

Erling Haaland je ostal brez točk (in priložnosti za zadetek) na gostovanju pri Wolverhamptonu. Foto: Reuters V angleškem prvenstvu ni več stoodstotnih ekip. Manchester City, ki v tej sezoni brani trojno krono, je v uvodnih šestih krogih osvojil maksimalnih 18 točk, v soboto pa je v deževnem Wolverhamptonu ostal praznih rok (1:2). Tako je doživel že drugi poraz v tem tednu. V sredo je izpadel iz ligaškega angleškega pokala, ko je izgubil na gostovanju pri Newcastlu (0:1). Najboljši strelec Erling Haaland je takrat počival, proti volkovom pa je stopil na igrišče, a si na celotnem srečanju ni priigral niti ene zrele priložnosti za zadetek.

"To je nogomet. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Dan pozneje smo še bili razočarani, zdaj smo že osredotočeni na naslednjo tekmo," je pred dvobojem z Wolverhamptonom razlagal Josep Guardiola. "Za nas so vse tekme lahke. Če ne osvojimo premier lige do decembra, bo katastrofa," je bil sarkastičen Guardiola in na tak način zbodel novinarje. "Wolvese zelo spoštujem. Imajo zelo dobre posameznike." Besede Španca, ki je dvoboj na stadionu Molineux zaradi treh prejetih rumenih kartonov v tej sezoni spremljal s tribune, so se izkazale za še kako resnične.

Hwang Hee-chan je odločil zmagovalca v 66. minuti. Foto: Reuters

Volkovi so namučili favorite iz Manchestra, ki so si v ''nesrečni'' 13. minuti kar sami zabili zadetek. Avtogol je vpisal branilec Ruben Dias. V 58. minuti je zadišalo po preobratu, na 1:1 je izenačil Argentinec Julian Alvarez, a je osem minut pozneje Južnokorejec Hwang Hee-chan popeljal volkove znova v vodstvo. Ostalo je pri 2:1, City je doživel prvi poraz v tej sezoni, upoštevaje ligaški pokal pa že drugega zapored. V sredo ga čaka nov zahteven izziv, v Leipzigu bo v ligi prvakov gostoval pri Šeškovih in Kamplovih rdečih bikih.

Liverpoolu se je nasmihala junaška točka, nato pa ...

Tottenham je prišel do zmage proti Liverpoolu globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters Prvi poraz Liverpoolčanom, ki so zdaj četrti, pa so zadali nogometaši Tottenhama, ki so bili boljši doma. Reds so si sami sicer tekmo precej otežili, sprva v 26. minuti, ko je bil izključen Curtis Jones. Londončani so nato povedli deset minut kasneje po golu Heung-min Sona, drugega najboljšega strelca tekmovanja, v izdihljajih prvega polčasa pa je izenačil Cody Gakpo.

V 69. minuti je nato Diogo Jota storil prekršek za drugi rumeni karton, prvega si je prislužil le minuto prej, tako da je moral tudi on predčasno pod prho. Kljub temu je dolgo kazalo, da se bo tekma le končala z remijem, a nočnih mor varovancev Jürgena Kloppa še ni bilo konec. V šesti minuti sodnikovega dodatka je po predložku Pedra Porra žogo v svojo lastno mrežo poslal Joel Matip in tri točke so ostale doma.

Teniška zmaga Aston Ville in jubilej Watkinsa

Napadalec Aston Ville Ollie Watkins obožuje srečanja proti Brightonu. 27-letni temnopolti Anglež je pred sobotnim srečanjem na petih tekmah trikrat zatresel mrežo galebov, tokrat pa mu je na Villa Parku uspel kar trojček. S tem je poskrbel za jubilej, saj je v dresu Aston Ville dosegel že 50 zadetkov.

Nogometaš Aston Ville Ollie Watkins je v uvodnih 21 minutah kar dvakrat zatresel mrežo galebov (Brighton & Hove Albion), na koncu pa se je lahko pohvalil s kar tremi zadetki. Foto: Reuters

Izbrancem Roberta de Zorbija ni pomagal niti strelski prvenec Ansuja Fatija. Posojen napadalec Barcelone je vstopil v igro na začetku drugega polčasa in dosegel prvi zadetek, odkar se dokazuje na Otoku. Aston Villa je premagala galebe s "teniškim" rezultatom 6:1.

Arsenal skočil na drugo mesto, prva zmaga Lutona

Luton Town je dočakal prvo zmago v tej sezoni. Foto: Reuters Arsenal je proti Bournemouthu povedel v 17. minuti po zaslugi Bukaya Sake, nato pa s pomočjo dveh enajstmetrovk tri točke odpeljal v London in ostaja neporažen. Prvo je ob koncu prvega polčasa izkoristil Martin Odegaard, drugo v začetku drugega Kai Havertz. Prvi je v sodnikovem dodatku podal še za gol Benjamina Whita.

Še naprej so v zelo slabi formi nogometaši Manchester Uniteda, ki so pred domačimi navijači klonili proti Crystal Palaceu. Dvoboj je z golom v 25. minuti odločil Joachim Andersen. Po zmagi v ligaškem pokalu nad Cityjem so nogometaši Newcastla ugnali Burnley z 2:0. Strelca za srake sta bila tokrat Miguel Almiron (14.) in Alexander Isak (76.) z enajstmetrovke.

Prvo zmago med angleško elito je danes zabeležil Luton, ki je bil v gosteh boljši od Evertona z 2:1, West Ham pa je doma z 2:0 premagal Sheffield United.

