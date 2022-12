48 ur bo žongliral z žogo, tudi takrat, ko bo jedel in kakal #video

Si predstavljate, da bi 48 ur brez prekinitve žonglirali z nogometno žogo? Torej, brez spanca, žonglirali pa bi tudi, ko jeste in ste na stranišču. To bo naslednji teden poskusil Brazilec Ricardo Neves. Njegov svetovni rekord v žongliranju brez prekinitve trenutno znaša 34 ur in pet minut. Najtežje je prve pol ure, pravi.

Na prizorišču svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju je tudi Ricardo Neves. Svet ga bolje pozna pod imenom Ricardinho das Embaixadinhas oz. Žongler Ricardinho. "Sanje vsakega nogometaša pa tudi vsakega, ki podira svetovne rekorde, so, da prideš na prizorišče največjega svetovnega nogometnega dogodka." 13. in 14. decembra bo skušal postaviti nov svetovni rekord v žongliranju z nogometno žogo − brez prekinitve in padanja žoge na tla. Za cilj si je postavil 48 ur! Trenutni rekord znaša 34 ur in pet minut. Postavil pa ga je prav on. Lani.

"Najtežjih je prvih 30 minut. Če mi žoga prvih 30 minut ne pade na tla, mi ne bo," je v pogovoru za Reuters povedal Ricardo Neves, ko je na ulicah Dohe ta teden z žogo še žongliral za zabavo. "Žongliral bom tudi takrat, ko bom šel na stranišče, jedel kosilo, večerjo in zajtrk, si bom umival zobe, se bril ... Vse, kar počnem vsak dan, bom počel tudi, ko bom žongliral. Edino, kar ne bom smel, je, da ne bom spal."

"Tak podvig zahteva velik fizični in psihični davek. Vpliva tudi na zdravje," še pove Ricardinho das Embaixadinhas. Žogo, ki jo bo uporabljal, bo po velikem izzivu podaril katarskemu emirju, da bo tudi ta žoga ostala del zgodovine svetovnega prvenstva 2022.