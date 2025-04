Iz tabora Maribora: "Težek, neprijeten trenutek za nas"

1. SNL, zaostala tekma 27. kroga

Sreda, 16. april:

Da prvenstvo še ni odločeno, se imajo Mariborčani zahvaliti tudi tokratnemu tekmecu. Nafta je pretekli konec tedna namreč odgriznila točko ljubljanski Olimpiji; potem ko je večino srečanja preživela v podrejenem položaju in se osredotočala na branjenje, ji je remi v finišu podaril gostujoči vratar, ki si je privoščil veliko napako. Prekmurci tako še naprej vračajo ogenj Domžalčanom – obe ekipi se spomladi očitno počutita bolje kot jeseni, bitka za obstanek pa je zato toliko ostrejša. Naslednje poglavje bo dobila danes, ko četo Jozsefa Bozsika čaka zaostala tekma 27. kroga. Jo bodo po Olimpiji Lendavčani zagodli še Mariboru?

Čeprav je na hipotetični ligaški lestvici, ki upošteva zgolj domače tekme, Nafta razmeroma nizko (19 točk; manj jih imajo le Domžale z 11), je očitno, da se Prekmurci pred svojimi navijači počutijo precej bolje kot na tujem. O tem priča razkorak med izkupičkom domačih in gostujočih tekem, ki znaša kar 15 točk – največ med elito. Konkurenčni sta le Maribor in Mura z 12 oz. 11 točkami, sledita ekipi Radomelj in Celja z desetimi.

Nafta doma pridno nabira točke. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Vse do zadnjega je kazalo, da bo vijoličaste po Celju in Domžalah na kolena v zadnjem krogu spravil še Bravo, ki preživlja najskromnejšo rezultatsko serijo v letošnji sezoni, a so se Mariborčani nato vendarle izognili tretjemu zaporednemu porazu. "Težek, neprijeten trenutek za nas, saj želimo zmagati na vsaki tekmi in obrniti zadeve. Mi smo Maribor, ne moremo biti po dveh porazih zadovoljni s točko. Moramo se dvigniti, poskrbeti za preobrat, trdo delati, verjeti in se tako usmeriti k naslednji tekmi. Napovednik naslednje tekme je zelo kratek: cilj je znan, v poštev pride le zmaga proti Nafti," je pred srečanjem z Nafto dejal branilec Maribora Omar Rekik.

Lestvica: