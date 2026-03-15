Nedelja, 15. 3. 2026, 10.00

1. SNL, 26. krog

Maribor le še štiri točke za Celjem, ki gostuje v Kopru

Celje Mura | V nedeljo bodo vse oči uprte v koprsko Bonifiko. | Foto Jure Banfi

V nedeljo bodo vse oči uprte v koprsko Bonifiko.

Foto: Jure Banfi

Pred začetkom spomladanskega dela prvenstva se je zdelo zelo malo verjetno, da bi se lahko že v ta konec tedna boj za državni naslov začel znova. V sobotnem popoldnevu sta z zmagama zaostanek za vrhom lestvice že zmanjšala Olimpija, ki je bila po preobratu z 2:1 boljša od Radomelj, in Maribor, ki je doma v Ljudskem vrtu zanesljivo s 3:0 premagal Muro. Nedelja bo v znamenju derbija na koprski Bonifiki, kjer bo slovenska nogometna javnost z velikim zanimanjem spremljala, kakšen bo odziv grofov pod taktirko novega portugalskega trenerja. Celjani imajo zdaj le štiri točke prednosti pred Mariborom. Debi na klopi Primorja čaka tudi Tončija Žlogarja.

Vijolični so po sobotni zmagi nad Muro prevzeli vlogo glavnega izzivalca vodilnega Celja, ki ga v nedeljo čaka spopad s Koprom. Strateg vijoličnih Feđa Dudić, ki je imel v Ljudskem vrtu na voljo praktično vse nogometaše, zaradi poškodbe bo dlje časa odsoten le Lan Vidmar – je pred spopadom z Muro sicer pozival k previdnosti, a so domači s tekmecem opravili nadvse zanesljivo.

Mariborčani so upravičilo vlogo favorita proti Muri.

Zdaj imajo za Celjem le štiri točke zaostanka in so na lestvici prehiteli Koper. Ta se lahko v nedeljo z zmago na derbiju proti Celju vrne tik pod vrh in zaostanek za vodilnimi zmanjša na pičli dve točki. To pa bi že pomenilo, da se boj za naslov slovenskega prvaka začenja znova.

Mariborčani so se po dveh neodločenih izidih v soboto le vrnili na zmagovito pot, ko so vprašanje zmagovalca proti Muri v Ljudskem vrtu razrešili v pičlih desetih minutah. Med 21. in 30. minuto so namreč dosegli vse tri gole, strelci pa so bili Čedomir Bumbić, ki se je v mariborskem dresu med strelce vpisal prvič, Jan Repas in Sheyi Ojo.

Olimpija se je po preobratu v Domžalah veselila zmage.

Tekma za Laro in njeno rehabilitacijo

Če bi se stvari v naslednjih dneh oziroma tednih odvijale povsem po ljubljanskih željah, bi se lahko v zaključku prvenstva na vrhu lestvice razplamtel tudi četveroboj za naslov. Za kaj takšnega bo Federico Bessone sicer potreboval več konkretnosti in učinkovitosti predvsem v napadu, kjer je na večnem derbiju uspelo proti mariborski obrambi na trenutke višek ustvarjati le Dimitarju Mitrovskemu.

Boj za naslov je v zmajevem gnezdu sicer za zdaj precej oddaljena misel; po izpadu iz pokala je realnost Ljubljančanov takšna, da so pod vprašajem tudi evropske kvalifikacije v prihajajoči sezoni. Najprej se bo zato treba prebiti na prva tri mesta prvoligaške konkurence. Za zdaj ostajajo četrti, so pa danes zaostanek za vodilnimi Celjani zmanjšali na osem točk.

Radomljani so Ljubjančane šokirali že v 26. sekundi tekme.

Današnja tekma ob Kamniški Bistrici je imela tudi dobrodelno noto. To je bila tekma za Laro, deklico, ki okreva po boju z levkemijo

Ljubljančani so po prvem polčasu zaostajali z 0:1, ko so Radomljani povedli že v prvi minuti tekme oziroma po vsega 26 sekundah igre. Domači vratar Samo Pridgar je poslal dolgo žogo na polovico Olimpije, obramba zeleno-belih je povsem zaspala, Jaša Martinčič je tako sam prišel pred vratarja Matevža Vidovška in ga zanesljivo premagal.

Ljubljančani v prvem polčasu nasploh niso blesteli, v drugem pa so le izkoristili dejstvo, da so od 41. minute igrali z igralcem več. Ofenziva jim je uspela, oba gola pa so dosegli s streloma z roba kazenskega prostora, mrežo sta zatresla Dimitar Mitrovski in Antonio Marin.

Dobra novica v katastrofalnem večeru

Vrhunec kroga prinaša nedelja, na zelenici koprske Bonifike se bosta pomerili vodilni ekipi prvenstva. Koper je pod taktirko Zorana Zeljkovića z dvigom forme v spomladanskem delu prvenstva naenkrat zelo blizu tega, da povsem odpre boj za naslov. Josip Iličić in druščina imajo stvari v svojih rokah, čeprav je za celjskim kadrom zelo turbulentno obdobje, pa bo to za Primorce velik preizkus zrelosti.

Josip Iličić je postal ključni mož v ekipi Kopra. Ta za Koprčane prihaja v idealnem trenutku; v prejšnjem krogu so na krilih razigranega Iličića nadigrali Aluminij, na drugi strani pa v vrstah grofov poleg težkih nog po evropski tekmi zagotovo ne bo manjkalo niti težkih glav.

Na klopi vodilne ekipe bo debitiral portugalski strokovnjak Vitor Campelos. "To bo najpomembnejša tekma sezone," je ob prihodu v knežje mesto priznal Portugalec in tej oceni je v dani situaciji resnično težko oporekati.

Nadvse pomembna bo za konec kroga tudi tekma v Ajdovščini, kjer Primorje čaka prva tekma po odhodu Milana Anđelkovića. Za Tončija Žlogarja in njegovo ekipo se začenja zbiranje dragocenih točk v boju za obstanek. 

1. SNL, 25. krog:

Sobota, 14. marec:

Nedelja, 15. marec:

Lestvica

Najboljši strelci:

11  Kovačević (Celje), Tetteh (Maribor)
10 - Martinčič (Radomlje)
 Saitoski (Aluminij)
 Baboula (Bravo), Feta (Radomlje), Vizinger (Mura/Maribor)
7  Durdov (Olimpija), Kukovec (Radomlje), Murillo Soto (Primorje), Ruedl (Koper)
– Iličić (Koper), Jojić (Radomlje), Josifov (Celje), Pečar (Bravo), Soudani (Maribor), Vučkić (Domžale)
5 – Bistrić (Bravo), Jakupović (Bravo), D. Jurić (Koper), Kučys (Celje), Malenšek (Radomlje), Marin (Olimpija), Nuhanović (Bravo), Pejičić (Maribor), Poplatnik (Celje), Rimac (Koper), Šturm (Celje), Bloudek (Aluminij)
...

Lara, ŽNK Radomlje Medex
Vitor Campelos, NK Celje
