Olimpija izkoristila spodrsljaj Maribora in povišala prednost

Po zmagi na derbiju pretekli konec tedna nogometaši Maribora vsega skupaj v 25. krogu niso nadgradili in z 2:1 klonili pri Primorju v Ajdovščini. V Ljubljani je Olimpija z enakim izidom ugnala Mura in prednost pred vijoličastimi spet povišala na šest točk. V četrtek se bosta v derbiju začelja spopadla Nafta in Domžale, srečanje med Koprom in evropskim Celjem pa je prestavljeno. V torek so Radomlje presenetile Bravo (2:0), ki je bil pred tem neporažen kar 11 tekem zapored.

1. SNL, 25. krog

Sreda, 12. marec:

Maribor še drugič v sezoni izgubil v Ajdovščini

Odkar je prevzel vodenje Maribora, je Boštjan Cesar, nekdanji pomočnik Matjaža Keka v članski izbrani vrsti, izgubil le dve tekmi. Doma je z vijolicami ostal praznih rok proti Bravu, v gosteh pa s Primorjem. Po tem, ko je z Mariborčani nanizal nekaj izjemnih rezultatov, kar štirikrat zapored zmagal brez prejetega gola, v nedeljo pa vzel mero še vodilni Olimpiji (1:0), so vijolice spet gostovale prav v prestolnici burje. in naleteli na previsoko oviro. Rdeče-črni, ki so z remijem v Celju (2:2) dokazali, da se njihova forma vzpenja, so goste šokirali že v osmi minuti, ko je po podaji Žana Beširja mrežo Ažbeta Juga zatresel Haris Kadrić.

Milan Anđelković tokrat zaradi kazni ni smel voditi Primorja, se je pa z varovanci veselil pomembnih treh točk. Foto: Aleš Fevžer

Tudi zadetka v drugem polčasu sta bila delo domačih igralcev. Pri prvem jim sicer ni bilo do veselja, saj je v 69. minuti Tilen Klemenčič zatresel lastno mrežo. Da pa so vse tri točke ostale doma, je z uspešno realizirano najstrožjo kaznijo poskrbel Matic Zavnik in gostom preprečil, da bi se točkovno vsaj do njihove tekme z Muro na vrhu lestvice izenačili z Olimpijo.

Mura ostaja brez zmage v Stožicah

Olimpija je v dvoboju z Muro, ki je na zadnjih tekmah, odkar jo vodi Matjaž Kek mlajši, pokazala bistveno več in začela konkretneje osvajati točke, ta niz prekinila in ponovno ušla tekmecem v boju za naslov. Izbranci Victorja Sancheza so povedli v 35. minuti, ko je bil natančen Antonio Marin.

Antonio Marin je poskrbel za prvi gol na tekmi. Foto: Aleš Fevžer

Mura, ki tako še vedno čaka na prvi popoln izkupiček v Stožicah, je prek Matica Vrbanca izid poravnala v 76. minuti. A zaključek je ponovno pripadel zeleno-belim. Najprej je v 85. minuti zaradi drugega rumenega kartona predčasno s srečanjem sklenil branilec gostov Kai Cipot, Alex Tamm pa je v 89. minuti poskrbel, da so tri točke ostale doma.

Spomin na neverjeten preobrat Nafte

V četrtek se bosta v derbiju začelja, na katerem bodo točke "štele dvojno", spopadla Nafta in Domžale. Imata enako število točk, tako da bi si zmagovalec priigral lepo prednost pred največjim kandidatom za izpad. V tej sezoni sta se pomerila dvakrat, zmaga je vselej ostala doma.

Nafta je konec avgusta na domači zelenici napolnila mrežo Domžalam. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Konec avgusta 2024 sta poskrbela za eno najbolj nenavadnih srečanj te sezone, ko so Domžalčani v Prekmurju po dobrih 20 minutah povedli že z 2:0, nato pa je sledil sanjski preobrat Nafte. Lendavčani so na koncu zmagali s 5:2.

Radomljani zmagali po treh porazih

Foto: Aleš Fevžer Radomljani so bili v rezultatski krizi. Njihova prednost pred najslabšim dvojcem lige Nafto in Domžalami je po treh zaporednih porazih izpuhtela na šest točk. Črni niz so želeli prekiniti proti Bravu, a Šiškarji so največje pozitivno presenečenje spomladanskega dela. Mladi ljubljanski klub že 11 tekem zapored ni doživel poraza med slovensko elito. V tem pogledu je rekorder sezone 2024/25.

A ne zmaguje vedno favorit, tisti, ki je v boljšem nizu. Izenačen prvi polčas je pripadel mlinarjem. V 34. minuti je zadel Nino Kukovec, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Pet minut zatem so Radomlje vendarle povedle. Mrežo je zatresel Andrej Pogačar. V 66. minuti je na 2:0, kar je bil tudi končni rezultat, povišal Kukovec. Obe ekipi sta imeli na koncu po tri strele znotraj okvira vrat in 50-odstotno posest žoge. Ljubljančani so v drugem polčasu zaigrali odločneje, a jim ni uspevalo resno ogroziti Sama Pridgarja. Ta je moral posredovati po kotu v 60. minuti, ko je žogo nehote proti svojim vratom usmeril Gaber Dobrovoljc. Radomeljski čuvaj mreže se je še posebej izkazal v 64. minuti, ko je Matej Poplatnik meril s slabih desetih metrov malce z desne strani.

Dvoboj med Koprom in Celjem so zaradi obveznosti slovenskih prvakov v Evropi prestavili. Foto: Jure Banfi

