V živo: praznik v Ljudskem vrtu, Maribor in Olimpija pred polnimi tribunami!

Ob 15. uri se je začel večni derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Olimpijo. Ljubljančani imajo na lestvici šest točk prednosti. Danes bo pestro tudi v Celju, kjer bodo prvaki po zgodovinski zmagi nad Luganom na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige gostili Primorje. Bravo in Nafta sta se v soboto razšla brez zmagovalca (1:1), Mura je pod vodstvom začasnega trenerja Matjaža Keka mlajšega premagala Radomlje (2:0), Koprčani, ki jih je po odhodu Oliverja Bogatinova vodil kar športni direktor Ivica Guberac, pa so na krilih bratov Jurić v gosteh ugnali Domžale (3:2).

1. SNL, 24. krog

Nedelja, 9. marec:

Začetni postavi Maribora in Olimpije:

Klop: Bergsen, Handanović, Krajnc, Sousa, Rasheed, Meško, Lorbek, Viher, Belovič, Reghba, Komáromi, Meriluoto.



Iličić še ni okreval po bolezni, Vrhovec je zbolel, poškodovana sta Milec in Borys, Čuk pa še ni nared za nastop.

Kar se tiče začetnih enajsteric, pri Mariboru ne kandidirajo za srečanje številni izkušeni slovenski nogometaši. To so Josip Iličić (okrevanje po bolezeni), Blaž Vrhovec (bolezen) in kapetan Martin Milec (poškodba). Na seznamu poškodovanih je tudi mladi Poljak Karol Borys. Pri Olimpiji se vrača v zasedbo mladi kapetan, največji obrambni steber Marcel Ratnik, zaradi poškodbe pa manjkata Jurgen Celhaka in David Sualehe. Zaradi kartonov manjka Reda Boultam.

Obeta se poslastica, spopad največjih slovenskih klubov, ki se bosta spopadla na že 160. večnem derbiju. Foto: Jure Banfi

Maribor lahko prepolovi zaostanek za Olimpijo

Boštjan Cesar je jeseni v Stožicah osvojil točko. Foto: Aleš Fevžer V Ljudskem vrtu se obeta vrhunec spomladanskega dela. Večni derbi je največji praznik slovenskega klubskega nogometa, Maribor pa se lahko z zmago nad Olimpijo približa vodilnim zmajem zgolj na tri točke razlike. Vijolicam bodo v pomoč polne tribune mariborskega stadiona, saj se vstopnice za največji spopad v 1. SNL prodajajo zelo dobro, že tradicionalno se v mesto ob Dravi odpravlja tudi ogromno privržencev zeleno-belih. Boštjan Cesar je v svojem prvem večnemu derbiju kot trener Maribora remiziral z Olimpijo v Stožicah (0:0).

"Verjamemo, da lahko zmešamo štrene, če bomo v pravi podobi. Po utripu okolja je opazno, da celotno mesto verjame, da lahko še dodatno zmanjšamo zaostanek in to pomeni dodatno spodbudo," pred nedeljskim vrhuncem sporoča trener Maribora, ki je lahko v napadu najbolj zadovoljen z dobrimi in učinkovitimi predstavami afriškega dvojca Soudani – Tetteh.

Zadnji trening NK Maribor so obiskali tudi navijači in igralcem poslali ogromno podporo:

Za razliko od pokalnega spopada z Aluminijem, ki so ga Mariborčani dobili v torek, bi lahko med vratnicama znova stal Ažbe Jug, Josip Iličić, ki mu je bolezen vzela veliko moči, pa še ne bo mogel pomagati soigralcem.

Maribor je na zadnjih petih večnih derbijih vselej ostal neporažen. Olimpija je nazadnje v Ljudskem vrtu zmagala pred tremi slabimi leti, ko je 7. avgusta 2022 zmagala z 2:0. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so na Štajersko odpotovali že v soboto. "Vesel sem, da je pred nami takšna tekma. Vedno se pripravljamo, da bo nasprotnik optimalen. Imajo ogromno kvalitete. Tudi čustven del dvoboja bo v tem primeru pomemben. Čaka nas zahtevna atmosfera, a v takšni radi igramo. Upam, da ne bo daljših prekinitev srečanja, kar se sicer zgodi, a želim si le varnega okolja za igro. Najbrž je to za nasprotnika ključna tekma, želijo zmanjšati zaostanek, mi pa lahko prednost povečamo," pred večnim derbijem razmišlja Victor Sanchez. Zaradi kazni bo pogrešal Redo Boultama.

Največjo nevarnost bo mariborski obrambi predstavljal prvi strelec 1. SNL Raul Florucz. Avstrijec romunskih korenin je dosegel že 12 zadetkov.

Celjani pred zgodovinsko tekmo v Švici še proti Ajdovcem

V sklepnem dejanju 24. kroga se bosta spopadla Celje in Primorje. Izbranci Alberta Riere so v četrtek v zgodovinskem srečanju doma z 1:0 na prvi tekmi osmine finala konferenčne lige premagali Lugano. V četrtek jih čaka povratni dvoboj v Thunu, tako da bi lahko Španec spočil kar nekaj najmočnejših orožij. V domačem prvenstvu si ne smejo privoščili novih spodrsljajev, saj so šele na petem mestu, ki sploh ne vodi v Evropo. Če jih ne bo uspelo v pokalu, bi tako lahko ostali celo brez evropske vozovnice, kar bi bil velik neuspeh za klub, ki se lahko v Sloveniji pohvali z bogato klubsko blagajno.

Tamar Svetlin je z zadetkom popeljal Celjane do odmevne evropske zmage nad Luganom. Foto: Jure Banfi

Ajdovci spomladi ne ponavljajo predstav, s katerimi so jeseni predstavljali pozitivno presenečenje. Na petih tekmah so osvojili le dve točki. Bi lahko podobno kot jeseni znova presenetili prvake v knežjem mestu? Proti koncu avgusta 2024 so zmagali s 3:0 in Celjane, ki so imeli takrat opravka z naporno evropsko sezono, povsem presenetili. Tokrat se v Celje se odpravljajo brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Žan Bešir in Haris Dedić.

Koper trikrat povedel, Domžale izenačile le dvakrat

Sobotni spored 1. SNL se je končal v Domžalah, kjer se je mudil Koper. Vodstvo primorskega kluba se je v tem tednu odločilo za menjavo trenerja. Odgovorni položaj je zapustil Oliver Bogatinov, ki je kanarčke popeljal med osem najboljših v pokalu, v prvenstvu pa v spomladanskem delu vknjižil le eno zmago in povečal zaostanek za vodilno Olimpijo.

Ivica Guberac je kot trener vknjižil prvo zmago. Pomagal mu je Igor Benedejčič. Foto: Aleš Fevžer

Koper je na tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici vodil kar športni direktor Ivica Guberac, pri delu mu je pomagal Igor Benedejčič.

Kanarčki so po dveh zadetkih Denija Jurića, prvega je dosegel po podaji Nika Omladiča, drugega pa z bele točke, prvi polčas dobili z 2:1. Za gostitelje, ki se potegujejo za obstanek, je zadel v polno Haris Vučkić. Nekdanji slovenski reprezentant je tako pri 32 letih dočakal strelski prvenec v 1. SNL. V drugem polčasu je najstrožjo kazen izkoristila tudi rumena družina. Natančen je bil Danijel Šturm, a je zmaga vendarle odšla v Koper.

Koprčani so prišli do zmage z zadetkom v zadnji minuti. Foto: Aleš Fevžer

V zadnji minuti jo je, čeprav so imeli takrat gostje igralca manj (v 88. minuti je prejel rdeči karton Mark Pabai), zagotovil Tomi Jurić, brat dvakratnega strelca Denija. Avstralski Hrvat je premagal Lovra Štubljarja, gostje pa so se tako razveselili druge zmage v letu 2025. Koprčani so petouvrščenim Celjanom vsaj do nedelje ušli na šest točk razlike, hkrati pa se tretjeuvrščenemu Bravu približali na -3.

Mura končno razveselila navijače

Nogometaši Mure so po mesecu dni končno izkusili sladkost zmage. V prvenstvu so z 2:0 premagali Radomlje in se utrdili na šestem mestu. Črno-bele po odhodu Oskarja Drobneta vodi Matjaž Kek mlajši. V dobro voljo ga je najprej spravil Matic Vrbanec. V 23. minuti je dosegel zadetek po strelu z glavo, podajo pa je prispeval Aljaž Antolin. Le tri minute pozneje se je med strelce vpisal še Amadej Maroša. V 26. minuti je izkoristil porozno obrambo gostov in z glavo z neposredne bližine zabil svoj osmi gol v prvenstvu po spretno podaljšani žogi Frana Mlinarja.

Amadej Maroša je v tej sezoni dosegel že osem zadetkov v 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Glavni sodnik Alen Bubek je v 61. minuti tik pred zadeto prečko Mateja Mamića zapiskal prekršek nad Kaijem Cipotom, Dario Vizinger pa je tri minute pozneje z glavo izzval sijajno obrambo Sama Pridgarja. Radomljani so zatresli mrežo v 82. minuti, a je bil gol Nina Kukovca razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Mlinarji so tako padli v krizo. Nanizali so tri poraze, prejeli kar 15 zadetkov, prednost pred Nafto in Domžalami pa je iz kroga v krog manjša.

Nafta povedla, Poplatnik rešil Šiškarje

Uvodno dejanje 24. kroga je potekalo v Spodnji Šiški. Bravo se je v domače srečanje proti Nafti podal v vlogi favorita, na koncu pa moral reševati svojo kožo, saj so Lendavčani v 12. minuti prek Aleksa Pihlerja zatresli domačo mrežo. Nekdanji nogometaš Maribora, ki se je še jeseni dokazoval pri prvaku BiH Borcu iz Banjaluke, je izkoristil predložek Roka Pirtovška. Gostitelji so bili v prvem polčasu najbližje izenačenju v 24. minuti, ko je po strelu Sandija Nuhanovića z roba kazenskega prostora s sijajno obrambo izenačenje preprečil Žan Mauricio.

Mateju Poplatniku gre odlično v spomladanskem delu. Foto: Aleš Fevžer

V drugem polčasu se je Bravo le vrnil v igro. Najboljši klubski strelec Matej Poplatnik, ki mu gre odlično v spomladanskem delu, se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu. Najprej je strel Sandija Nuhanovića z več kot 30 m predse odbil Mauricio, odbito žogo pa je nato z levico za njegov hrbet poslal izkušeni napadalec in se na lestvici najboljših strelcev povzpel na samostojno drugo mesto. To je že njegov deveti gol v tej sezoni, kar sedmi v spomladanskem delu. Bravo je bil po izenačenju bližje zmagi, pred vrati Nafti je najbolj po zadetku zadišalo v 81. minuti, ko je napadel rezervist Victor Gidado v 81. minuti, a je njegov močan strel iz neposredne bližine prek vrat s skrajnimi močmi sijajno odbil Mauricio.

Nafta je z dragoceno točko začasno skočila na deveto mesto. Ima enako število točk kot zadnje Domžale. Bravo je zapravil priložnost, da bi na lestvici prehitel Maribor.

1. SNL, 24. krog

Sobota, 8. marec:

Nedelja, 9. marec:

Lestvica: