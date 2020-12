Pomurke v zasneženi Murski Soboti priznale premoč danskim prvakinjam

Slovenske nogometne prvakinje, igralke None Pomurja Beltincev, so danes vendarle odigrale prvo tekmo šestnajstine finala lige prvakinj. Potem ko so tekmo iz Gornje Radgone zaradi zasneženega igrišča prestavili v Mursko Soboto, so Pomurke proti favoriziranim danskim prvakinjam Fortuni Hjoerring izgubile z 0:3 (0:1).

Sprva se je zdelo, da tekme danes ne bo, saj je po pisanju zenskaliga.si poljska sodnica Ewa Augustyn najprej prestavila začetek srečanja, po nekajminutnem čakanju pa je tekmo v Gornji Radgoni odpovedala. Tri ure kasneje so dvoboj tekmice vendarle odigrale v Murski Soboti.

Na zasneženi zelenici Fazanerije so se domačinke večji del tekme branile na svoji polovici. Bližje golu so bile Danke, ki so proti vratom v prvih 45 minutah sprožile devet strelov. Prav zadnji je našel pot v mrežo, potem ko so bile v kazenskem prostoru tik pred iztekom polčasa Pomurke po prostem strelu s strani nepazljive. Vse to je izkoristila Machaela George in žogo poslala v prazno mrežo.

Danke so trikrat zatresle mrežo Pomurk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Američanka je bila natančna tudi po hitri akciji na začetku drugega polčasa, ko je nekoliko z leve strani zanesljivo ugnala Ivo Kocijan v vratih Pomurja. Nato so Danke v 58. minuti prišle še do enajstmetrovke, ki jo je zakrivila prav Kocijanova. Strel z bele točke je uspešno izvedla Sara Holmgaard.

Do konca tekme so imele Danke še eno izrazito priložnost, Pomurke pa so v okvir vrat tekmic le sprožile dva strela, ki pa nista bila nevaren za gostujočo vratarko Frejo Thisgaard. Povratna tekma v boju za nastop v osmini finala lige prvakinj bo na sporedu prihodnjo sredo (19.00) v Hjoerringu na skrajnem severu Danske.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

V letošnji ligi prvakinj je skupaj sodelovalo 62 ekip, 22 si jih je zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, deset pa skozi dva kroga kvalifikacij, kjer so bile uspešne tudi varovanke trenerja Sandija Bauerja. Sprva so bile s 3:0 boljše od črnogorskega kluba Breznica, v 2. krogu pa so s 4:1 premagale madžarski Ferencvaros.