Za 1. maj v snegu do kolen odprl sezono žara na Robleku

Naj kotički v slovenskih gorah je nova rubrika na Siol.net, v kateri bomo vsak petek v poletni planinski sezoni predstavljali najljubše kotičke znanih slovenskih pohodnikov.

Kateri so vaši TOP 3 najljubši kotički v slovenskih gorah?

Pot iz Ljubelja na Roblek

Pot postane dogodivščina že po prvih 15 minutah, ko prideš v Bornove tunele. Nato sledi 45 minut po nezahtevni poti do planine Prevala, tam pa se odpre pogled na Begunjščico ter Blejsko jezero, kjer se lahko v koči podkrepiš z domačo hrano in pijačo. Sledi pot čez Rožo, kjer se ti do Roblekovega doma odpira pogled na Triglav. V času ene ure in pol bo prišel na cilj še tako neizkušen pohodnik. Roblekov dom je na višini 1657 metrov in z razlogom je bila koča izglasovana za "naj kočo". O hrani in razgledu se boste o tem zasluženem nazivu lahko prepričali sami.

Roblek je priljubljen gorski kotiček številnih pohodnikov. Foto: Jani Kolman

"Krožna tura jezer" iz Bohinja na Črno jezero, planino Jezero in pa Sedmera jezera

Iz Ukanca se povzpnete po strmi steni do Črnega jezera, ki je na višini 1390 metrov, kjer si po slabih dveh urah hoje človek zaželi sezuti pohodne čevlje in ohladiti noge v mrzli vodi. Krožna tura se nadaljuje proti planini Jezero, Dedno polje in pa proti Triglavskim sedmerim jezerom. Pri vseh točkah se je možno okrepčati, v sezoni tudi z domačim kislim mlekom in žganci. Od Triglavskih jezer se nato začneš ponovno spuščati proti Črnem jezeru in nazaj proti Ukancu.

Iz Valvasorjevega doma na Stol

Z avtomobilom dostopna pot vodi vse do Valvasorja, od koder se odpravimo po srednje zahtevni poti do Prižnice, kjer se odpre pogled na Triglav in Gorenjsko. Po približno dveh urah in pol hoje prispemo na Stol, ki je naš najvišji vrh Karavank. V koči vas bodo toplo sprejeli in v pozni uri ponudili tudi prenočišče, spati nad 2000 metrov pa je neopisljivo, vsaka zvezda je na dosegu roke. S Stola navzdol vodita dve klasični poti, priporočam tisto izpod koče, ki se imenuje "konjska pot", kjer se po dveh urah in pol vrnete na izhodiščno točko Valvazor.

Kje v hribih ste doživeli najlepši sončni vzhod ali zahod?

Najlepši sončni vzhod sem doživel na gori Vrtača, nad oblaki. Jesenski sneg je ustvaril še dodatno vzdušje, ko ga je obsijalo jutranje sonce. Najlepši sončni zahod pa sem doživel na gori Vajnež, kjer se v noči razgrne še čudovito zvezdnato nebo.

Dejan pravi, da so poleg sončnih zahodov dih jemajoče ravno zvezdnate noči, ki jih je lepo deliti v dobri družbi. Foto: osebni arhiv

Katera jed vam v hribih najbolj tekne?

V hribih mi najbolj teknejo kislo mleko in žganci. Takšne jedi v dolini nikoli ne naročim, v hribih pa imajo popolnoma drug okus. Največje presenečenje pa sem doživel na Robleku, kjer so me postregli tudi s pico.

Pot v hribe: z družbo ali sami in zakaj?

Največkrat v hribe odidem sam, saj na vrhu rad začutim občutek svobode. Za odkrivanje skritih kotičkov pa rad povabim tudi dobro družbo.

Katere prigode ob obisku slovenskih gora ne boste pozabili?

Prigode so se redno dogajale na Robleku, v spominu mi je najbolj ostala tista, ko sva v snegu do kolen s prijateljem za prvi maj odpirala sezono žara.

Eden izmed najlepših spominov mladega pohodnika je odpiranje sezone žara v še majskem snegu na Robleku. Foto: osebni arhiv

Naštejte tri stvari, ki bi jih v nahrbtniku najbolj pogrešali in ki ne smejo manjkati na nobeni pohodniški poti.

To so zagotovo voda, luč in fotoaparat.

Zapisovanje spominov ali fotografiranje? Za kaj se pogosteje odločate, da ovekovečite trenutek?

Fotografiranje. Spominov je veliko in vsak je drugačen. Nikoli jih ne bo dovolj, občutki so v tebi in se jih v določenih trenutkih rad spomniš. Ko želiš komu pokazati svoj način sproščanja, vzameš album in s tem, vsaj za hip, doživetja zopet postanejo zelo živa.