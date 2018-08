Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenskih gorah je letos umrlo že 11 ljudi, lani je bilo v vsem letu 16 smrtnih žrtev. "Niso problematični samo tujci, problematični so tudi Slovenci," opozarja Matjaž Šerkezi iz Planinske zveze Slovenije.

Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec pravi, da je razlog za nesreče tudi v tem, da ljudje v gore zahajajo v sandalih, da nosijo pretežke nahrbtnike, da marsikdaj hočejo izkoristiti bivake, namesto da bi prespali v planinskih kočah. "Niso problematični samo tujci, problematični so tudi Slovenci," je opozoril. "Pri tem je stvar vzajemna."

Še vedno je največ zdrsov, poškodb spodnjih udov, sledijo poškodbe zgornjih udov ter poškodbe glave. Veliko nesreč je tudi zaradi vremena. "Ljudje vreme v hribih prepogosto precenijo," je poudaril Šerkezi.

Prav tako se je treba zavedati, da je vrh gore le pol poti. "Tudi mi opažamo, da se veliko poškodb zgodi pri sestopu," je v pogovoru za Planet TV povedal zdravnik Jurij Gorjanc.

Statistično je največ podhladitev v hribih prav julija in avgusta. Šerkezi zato svetuje, da tudi v poletnih mesecih v nahrbtnik spravite kapo, rokavice, jakno, prvo pomoč, čelado. Če nosimo kratke hlače, vzemimo še dolge, očala, čelno svetilko. "Brez tega v gore ne hodimo," je dejal.

Tudi vedno bolj priljubljen tako imenovani ''hiking'', ki so ga tujci prinesli k nam, je lahko tragičen. "Hiking pomeni hojo po hribih, gričih, in tujce, ki pridejo v naš svet, hitro preseneti dejstvo, da imajo opravka z resnimi gorami, takimi, kot so visoke ture v Avstriji ali pa švicarsko-francoske Alpe," je opozoril.

V Avstriji malomarne planince udarijo po žepu, pri nas ne. Ker se bojijo, da bi marsikdo okleval s klicem na pomoč.

"To je stvar zavarovalništva oziroma osebne odgovornosti. Pohodništvo je prostočasna dejavnost, ljudem ne bi bilo treba hoditi v hribe, lahko bi igrali šah, pa ga ne ... In to odgovornost bi bilo treba prevesti v papirno oziroma finančno formulo: kdor se s tem ukvarja, naj se še zavaruje," je predlagal Gorjanc.