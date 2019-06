Še pred prvo turo: zakaj je pomembno, kaj boste izbrali?

So vas že zasrbeli podplati in komaj čakate, da se boste odpravili na novo planinsko pot? Poleg ustrezne opreme, s katero si boste zagotovili varen vzpon in sestop, ne smete pozabite še na ključno komponento: tekočino.

Foto: Getty Images

Pri načrtovanju izleta v hribe se ponavadi osredotočamo predvsem na tri dejavnike: težavnost poti, izbiro ustrezne opreme in vremensko napoved. Prepogosto pa se nam s seznama ključnih dejavnikov izmuzne vprašanje ustrezne hidracije, torej tekočine, ki nam bo pomagala, da bo naše telo ostalo ves čas v pogonu.

Zadostna hidracija je ključnega pomena že v vsakodnevni rutini, še pomembnejša pa postane med športno aktivnostjo. Ker naše telo sestavlja kar 50–60 odstotkov vode, so vse naše telesne funkcije odvisne prav od ustreznega vnosa tekočine.

Voda tako igra ključno vlogo pri uravnavanju telesne temperature, prebave (in s tem absorpcije hranljivih snovi) ter pri izplakovanju strupov iz našega telesa.

Dobra hidracija je osnova za uravnoteženo delovanje vsej najpomembnejših delov našega telesa. Med športno aktivnostjo je naše telo podvrženo večjim naporom in prav z vnosom zadostne tekočine bomo lahko poskrbeli za več energije oziroma za lažji in bolj sproščen korak v hribih.

Brez hrane lahko preživimo tudi več tednov, brez tekočine pa samo nekaj dni. Foto: Getty Images

Koliko dodatne tekočine potrebujemo med športno aktivnostjo

Strokovnjaki svetujejo, da bi morali v mirovanju, torej med vsakdanjo rutino, zaužiti vsaj 1,5 litra tekočine na dan. Med aktivnostjo pa se te vrednosti močno povečajo. Po nekaterih izračunih naj bi tako med športno aktivnostjo potrebovali 1 ml vode za vsako porabljeno kalorijo, kar pomeni, da večja kot je intenzivnost vadbe, večja je potreba po tekočini.

Da bi se izognili težavam, ki se lahko pojavijo zaradi nezadostne hidracije, imejte v mislih predvsem tri zlata pravila, s katerimi bo vsak vaš vzpon v letošnji planinski sezoni prava mala malica:

Foto: Getty Images VEČ TEKOČINE ŽE PRED ZAČETKOM POTI: Strokovnjaki opozarjajo, da je ključno, da telo napojimo z zadostno količino tekočine, še preden se odpravimo od doma. Tako si boste zagotovili boljšo energijsko podlago, ko se bodo začeli prvi metri vzpona. Privoščite si malo večje količine osvežujoče pijače kakšno uro pred izletom, nikakor pa ne pretiravajte tik pred vzponom, da vam ne bi postalo slabo.

MED HOJO: Ob vročih poletnih dneh in na bolj strmih in napornih poteh vsekakor priporočamo, da poskrbite za stalni vnos tekočine. Nič ne bo narobe, če boste vsakih 15 minut naredili nekaj večjih požirkov.

KO BOSTE NA VRHU: Po naporni turi si vzemite dovolj časa za regeneracijo in za pitje tekočine. Na ta način bo sestop veliko lahkotnejši.

Kako izbrati pravo pijačo za na pot?

Naj bo pijača, ki jo boste izbrali za naslednji izlet, osvežujoča in polnega okusa, nikakor pa naj ne vsebuje preveč sladkorja, saj boste po njej še bolj žejni. Izogibajte se kofeinu, saj vam bo ta delal več škode kot koristi, kofein namreč pospešuje dehidracijo.

