Saj ni res, pa je, nekdo je spet kuril na Okrešlju #foto

Kot da ne bi bilo dovolj, da je novembra lani do tal pogorel Frischaufov dom na Okrešlju, pred leti pa še bližnje zavetišče gorsko-reševalne službe, je te dni s kurjenjem ognja na prostem na Okrešlju nekdo spet izzival usodo. Na pogorišču prejšnjega doma so se medtem že začela gradbena dela.

Fotografijo kurišča blizu lesene hiške je na svojem Facebook profilu delil gorski reševalec in prostovoljni gasilec Danijel Žagar. Nad videnim je bil zaskrbljen in zgrožen. "Kaj ni dovolj, da sta v zadnjih šestih letih zgoreli dve koči? Ali bomo morali v Sloveniji res vse obdati z ograjo, kamerami in varnostniki?" se je vprašal ob objavi.

Tudi Brane Povše, predsednik PD Celje Matica, ki skrbi za dom na Okrešlju, pravi, da je šlo za nevarno dejanje, saj je nekdo ogenj kuril samo meter stran od lesenega zavetišča celjskih gorskih reševalcev, in da bi se bilo treba zamisliti.

Na Okrešlju so se začela obnovitvena dela

Na Okrešlju, kjer je novembra lani zaradi napake na električnem omrežju do tal pogorel priljubljen Frischaufov dom, so se prostovoljci iz PD Celje Matica sicer že lotili izgradnje novega.

Prostovoljci iz PD Celje Matica, ki pomagajo pri izgradnji novega doma, so že postavili ogrodje lesene hiške, ki bo namenjena delavcem na gradbišču, oskrbniku pa bo služila kot začasno bivališče. Foto: Planinsko društvo Celje Matica

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi okužb z novim koronavirusom, se je delo začelo nekoliko pozneje, kot so si zamislili, tudi pridobivanje gradbene dokumentacije se je zavleklo, a je vendarle steklo. "Približno mesec dni je zagotovo zamude," je ocenil Povše.

Na travniku pred zavetiščem GRS so postavili mize in stole iz palet, ki so bile prejšnji konec tedna že "lepo zapolnjene" z obiskovalci. Foto: Planinsko društvo Celje Matica

Delavci so dodatno počistili okolico pogorišča, na bližnjem travniku, ki ponuja lep razgled na Rinke, Mrzlo goro, celo do Planjave seže, pa so iz palet postavili klopce, mize in ležalnike.

Nastaja tudi nova lesena hiška, ki bo namenjena delavcem na gradbišču, oskrbniku pa bo služila kot začasno bivališče, nam je povedal predsednik celjskega planinskega društva.

Pred dnevi so s helikopterjem Slovenske vojske na Okrešelj prepeljali delovne stroje. V štirih naletih so na Okrešelj prepeljali štiri tone tovora, najtežji je tehtal dve toni.

Zelena luč za postavitev novega, sodobnega planinskega doma

Kako bo videti nov dom, smo na Sportalu že pisali, idejno zasnovo arhitekturnega biroja Kultivator, kreativna arhitektura Celje, je februarja potrdilo tudi članstvo PD Celje Matica, ki skrbi za kočo.

Društvo je dve leti prej ostalo še brez ene postojanke, Kocbekovega doma na Korošici, ki je pogorel zaradi napake pri kuhanju ene od obiskovalk.

Idejna zasnova novega Friscahufovega doma na Okrešlju.

... in spomin na starega, ki so ga novembra lani pogoltnili ognjeni zublji. Objekt je zagorel zaradi napake na električni napeljavi. Foto: Alenka Teran Košir

V društvu so pri izgradnji prednost dali Okrešlju, saj so tukaj dela lahko stekla takoj, ko je skopnel sneg oziroma je to dopuščala koronakriza, medtem ko si na Korošici, da bi zaščitili med paritvijo avtohtono zaščiteno vrsto ptiča ruševca, pred avgustom ne bi mogli pomagati s helikopterskim transportom materialov in strojev, po pešpoti pa dostava ni mogoča.

900 tisočakov - manjka še več kot polovica

V društvu Celje Matica so za zdaj zbrali nekaj manj kot polovico sredstev, računajo tudi na pomoč države.

Celoten projekt je ocenjen na 900 tisočakov, nam je povedal Povše, ki pričakuje, da bi dom lahko pod streho spravili do konca tega leta, v prihodnjem letu pa bi ga ob optimalnih pogojih, ki pa, po besedah Povšeta, niso kaj dosti verjetni, lahko odprli tudi za obiskovalce. Za zdaj se bodo na Okrešlju planinci lahko osvežili s pijačo, prenočevanje pa še ne bo mogoče.

Delavne stroje so na Okrešelj dostavili s helikopterjem Slovenske vojske. Foto: Planinsko društvo Celje Matica